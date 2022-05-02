Послевоенное возобновление бизнеса и возмещение ущерба: что предприниматели должны делать уже сейчас

Реально ли возобновить бизнес после окончания войны? Что нужно для этого сделать? Планируется ли разработка соответствующих механизмов, благодаря которым можно получить компенсацию за разрушенную бизнес-инфраструктуру, поврежденные мощности?

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Пока эти вопросы все громче звучат среди украинских предпринимателей, ведь отечественный бизнес за этот период потерял больше, чем за два года пандемии ( по предварительным оценкам, только прямые потери малого и среднего бизнеса за период боевых действий составляют 80 миллиардов долларов). Приблизительно половина украинских предприятий остановили свою работу. Есть также и те предприниматели, которые, к сожалению, не смогли удержать свой бизнес на плаву.

Ожидается, что в Украине в ближайшее время будет разработана внесудебная процедура, в рамках которой станет возможно компенсировать экономические убытки предприятия. Для этого уже созданы необходимые предпосылки, например:

Кабинет министров Украины уже предоставил указание Минэкономики и Фонду государственного имущества разработать соответствующую методику, которая помогла бы определять убытки предприятий (п. 14, ч. 2 " Порядка определения вреда и ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации " , утвержденный Постановлением Кабинета министров Украины №326 от 20.03.2022 г. ) ;

Кабинет министров Украины уже предоставил указание Порядка определения вреда и ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации , утвержденный Постановлением Кабинета министров Украины №326 от 20.03.2022 г. в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Закона " О компенсации за имущество, утраченное, поврежденное и уничтоженное в результате вооруженной агрессии Российской Федерации и распределение репараций " №7237 от 31.03.2022г." , в котором предлагается предоставить право на компенсацию юридическим лицам, понесшим ущерб от войны.

На данный момент мы можем лишь предположить, за счет каких средств будет осуществляться такое возмещение. Вероятно, это будут средства международных партнеров, заинтересованных в восстановлении компаний, способных к быстрому послевоенному развитию. Однако, как вариант, могут быть использованы средства государственного бюджета и арестованные российские активы. Кстати, недавно члены нижней палаты Конгресса США представили законопроект, который позволит передавать украинцам арестованные фонды России и российских олигархов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный вторжением. В случае принятия данного законопроекта миллиарды долларов подсанкционных россиян станут доступны для компенсации. То есть возобновить бизнес после войны вполне реально. Однако основанием для предоставления желаемой компенсации будет доказанный конкретный размер потерь (убытков) бизнеса.

Именно поэтому пока соответствующая процедура находится на стадии разработки, советуем уже сейчас формировать доказательную базу. Надлежащее фиксирование ущерба поможет:

получить в дальнейшем компенсацию за утраченное, уничтоженное или поврежденное имущество;

получить в дальнейшем компенсацию за утраченное, уничтоженное или поврежденное имущество; возместить упущенную выгоду за период боевых действий.

Приблизительный алгоритм ваших действий будет выглядеть следующим образом (этот алгоритм носит общий характер, поэтому при фиксировании убытков следует учитывать специфику деятельности предприятия).

Документы

Вы как владелец бизнеса должны позаботиться о сохранении следующих документов:

— оригиналов документов, подтверждающих право собственности на имущество (например, это может быть соглашение о купле-продаже вашей недвижимости);

- технических паспортов на нежилые помещения, договоров аренды предприятия и т.д.

По возможности сделайте нотариально заверенные копии этих документов (или хотя бы сделайте фотокопии).

Фото- и видеофиксация ущерба

При осуществлении видеофиксации (в начале съемки) следует показать собственное лицо и назвать свои персональные данные, которые позволят понять, что именно вы являетесь собственником разрушенного/поврежденного имущества, в частности, назвать фамилию, имя, отчество, паспортные данные, идентификационный код (при наличии). Также следует указать место (точный адрес), дату и время съемки (можно на камеру снять экран другого электронного устройства, например смартчасов или другого телефона), которое подтвердит указанную вами дату и время). При фиксировании самих повреждений следует комментировать и описывать все, что видите, и сообщить информацию, которую знаете.

Дополнительно рекомендуем воспользоваться бесплатным приложением "eyeWitness to Atrocities" (это приложение автоматически "вшивает" в снятые фото- и видеоматериалы данные о геолокации, дате и времени. Внести изменения в эти данные невозможно, а это облегчает подтверждение подлинности отснятых материалов). Если рядом находились камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент попадания снаряда, возникновения пожара и т.д., попробуйте получить записи с таких камер.

Фиксация факта повреждения

Обычно в таких ситуациях идеальным вариантом является составление акта повреждения/уничтожения имущества с участием представителей органов местного самоуправления или военной администрации. Если представители власти отказываются фиксировать факт повреждения (по разным причинам), составляйте акт собственными силами с привлечением максимального количества должностных лиц предприятия и свидетелей. В таком случае в акте следует указать:

- сведения о месте происшествия (с указанием геолокационных данных);

- дату, время события, сведения о владельце разрушенного/поврежденного имущества (со ссылкой на документ, подтверждающий право собственности на такое имущество);

- данные о лице, формирующем доказательство (паспортные данные, идентификационный номер, должность и т.п.);

- данные о свидетелях (паспортные данные, место жительства, номер средства связи и прочее);

- описание обстоятельств происшествия (т.е. сжатая характеристика того, отчего произошло разрушение имущества. По возможности укажите вид оружия, тип боеприпасов, серийные номера, элементы маркировки и т.д. Если в результате обстрела произошел пожар, следует указать причины возгорания);

- описание последствий происшествия (например, указание количества и мест повреждений, характеристика каждого повреждения и т.д.);

- следует сделать также приложения к акту. Ими могут быть фото и видео разрушений в целом (с привязкой к месту), фото и видео каждого повреждения, остатков боеприпасов (при изготовлении фотографий отдельных повреждений, боеприпасов позаботьтесь о том, чтобы изображение было четким, чтобы в дальнейшем эксперты, при необходимости, смогли выяснить обстоятельства разрушений). Нелишне также получить письменные объяснения от свидетелей разрушений.

Обращение в Национальную полицию Украины

С заявлением о преднамеренном повреждении/уничтожении вашего имущества вы можете обратиться лично или отправить заявление по почте ценным письмом с описанием вложения. Сохраните копию заявления и описание вложения. Далее через 24 часа после внесения сведений, указанных в вашем заявлении, в Единый реестр досудебных расследований работники Национальной полиции обязаны начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить вам выписку из Единого реестра досудебных расследований (ч.1 ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины). После того, как вы получите статус потерпевшего, вы можете инициировать проведение следственных действий (ч.3 ст.93, ст.220 Уголовного процессуального кодекса Украины), в том числе осмотр вашего поврежденного/разрушенного предприятия и составление протокола осмотра, в котором будут зафиксированы повреждения (если это не произойдет по инициативе самой полиции).

Остальные действия

Сюда относят те действия, которые вы совершаете при наличии у вас на то РЕАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ. Сюда можно отнести, например:

инвентаризацию активов предприятия в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Украины "Об утверждении положения об инвентаризации активов и обязательств" от 02.09.2014 №879;

фиксацию финансового состояния предприятия и нанесенного ущерба в форме упущенной выгоды во внутренней документации предприятия (как вариант, приказом об объявлении простоя во время военного положения);

проведение аудиторской проверки компании, которой будет зафиксировано снижение/отсутствие доходов с начала войны и по настоящее время;

проведение экспертной оценки стоимости бизнеса, которой будет зафиксировано снижение/отсутствие доходов с начала войны и по настоящее время;

фиксацию информации, содержащейся в СМИ по факту обстрела, бомбардировки (сохранение ссылок на статьи и другие информационные материалы, например, фото и видео СМИ). Кроме этого, можно использовать видеосюжеты телевизионных каналов с указанием канала, передачи, промежутка времени, в течение которого показан соответствующий сюжет.

Безусловно, мы понимаем, что для нашего государства сейчас приоритетны вопросы возмещения ущерба гражданам за поврежденное/разрушенное жилье, а также вопросы, связанные с обеспечением жильем лиц, которые остались без крова. Однако мы верим в то, что в ближайшее время в Украине будут также созданы соответствующие механизмы и процедуры, с помощью которых владельцы бизнеса смогут возместить ущерб, который они понесли из-за военной агрессии России против Украины. Поэтому следует помнить, что в первую очередь получить возмещение сможет тот собственник бизнеса, который уже сейчас должным образом фиксирует убытки и формирует доказательную базу.

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