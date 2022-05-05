Предпринимателям дадут 6500 грн за трудоустройство переселенцев

На портале “Дія” появилась новая услуга – предприниматели получают 6500 грн за трудоустроенных внутриперемещенных лиц (ВПЛ). Компенсацию можно получить за первый и второй месяц работы переселенца.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что многие остались без работы и дома и вынужденно переехали в другие области Украины.

"Теперь, когда нанимаете на работу украинца, получившего справку ВПЛ, вы можете получить денежную компенсацию 6500 гривен за первый и второй месяц работы человека", — отметил Федоров.

Как получить компенсацию?

✅Заполните заявку на портале "Дія".

✅Подпишите КЭП. Заявление будет отправлено в Государственный центр занятости.

Критерии, по которым начисляется компенсация предпринимателю:

▪️ Трудоустроили ВПЛ после 24.02.22 при условии, что переселенец получил справку тоже после 24 февраля.

▪️ Выплачивали им зарплату не меньше минимальной.

▪️ Уплачивали единый взнос на общеобязательное социальное страхование.

▪️ Подавали налоговую отчетность за 4 квартал 2021 г.

Напомним, теперь люди, которые были вынуждены покинуть свой дом и переехать в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения России, могут оформить статус внутриперемещенных лиц (ВПЛ) в приложении “Дія” и получить выплату от государства — для себя и своих детей.

Всю информацию о выплатах, помощи и получении статуса внутренне перемещенного лица можно найти по ссылке.

Отметим, Кабинет министров Украины совместно с Организацией Объединенных Наций запускают две новые программы выплат денег внутренне перемещенным лицам.