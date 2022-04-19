В "Дії" запустили регистрацию для внутренне перемещенных лиц

Теперь люди, которые были вынуждены покинуть свой дом и переехать в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения России, могут оформить статус внутриперемещенных лиц (ВПЛ) в приложении “Дія” и получить выплату от государства — для себя и своих детей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Запустили комплексную услугу для внутриперемещенных лиц (ВПЛ). Люди, вынужденные покинуть свой дом и переехавшие в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения России, могут оформить статус ВПЛ в "Дії" и получить выплату от государства — для себя и своих детей", — отметил Федоров.

Он напомнил, что выплаты от государства переселенцам составляют ежемесячно 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка. Деньги можно получить на карту "Е-поддержка" и потратить на что угодно (или снять наличные).

Услуга в приложении "Дія" касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине, и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ.

"Немного погодя появится возможность подать заявку на помощь для всех переселенцев", — отметил Федоров.

Также Федоров подчеркнул, что для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо обновить приложение "Дія".

Всю информация о выплатах, помощи и получении статуса внутренне перемещенного лица можно найти по ссылке.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о продлении сроков программы финансовой помощи украинцам, которые были вынуждены переезжать из регионов боевых действий, до 30 апреля.

Отметим, Кабинет министров Украины совместно с Организацией Объединенных Наций запускают две новые программы выплат денег внутренне перемещенным лицам.