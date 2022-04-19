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В "Дії" запустили регистрацию для внутренне перемещенных лиц
Теперь люди, которые были вынуждены покинуть свой дом и переехать в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения России, могут оформить статус внутриперемещенных лиц (ВПЛ) в приложении “Дія” и получить выплату от государства — для себя и своих детей.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Запустили комплексную услугу для внутриперемещенных лиц (ВПЛ). Люди, вынужденные покинуть свой дом и переехавшие в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения России, могут оформить статус ВПЛ в "Дії" и получить выплату от государства — для себя и своих детей", — отметил Федоров.
Он напомнил, что выплаты от государства переселенцам составляют ежемесячно 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка. Деньги можно получить на карту "Е-поддержка" и потратить на что угодно (или снять наличные).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Услуга в приложении "Дія" касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине, и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ.
"Немного погодя появится возможность подать заявку на помощь для всех переселенцев", — отметил Федоров.
Также Федоров подчеркнул, что для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо обновить приложение "Дія".
Всю информация о выплатах, помощи и получении статуса внутренне перемещенного лица можно найти по ссылке.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о продлении сроков программы финансовой помощи украинцам, которые были вынуждены переезжать из регионов боевых действий, до 30 апреля.
Отметим, Кабинет министров Украины совместно с Организацией Объединенных Наций запускают две новые программы выплат денег внутренне перемещенным лицам.