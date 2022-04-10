В Украине продлили сроки выплат вынужденным переселенцам до 30 апреля - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о продлении сроков программы финансовой помощи украинцам, которые были вынуждены переезжать из регионов боевых действий, до 30 апреля.

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Для украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другие регионы, продлили срок получения финансовой помощи до 30 апреля. Речь идет о правительственной программе выплат по 2 тыс. грн взрослым и 3 тыс. грн детям. Об этом во время заседания Кабинета министров сообщил глава правительства Денис Шмыгаль. Ранее же конечным сроком было 14 апреля.

"Принимаем решение о продлении срока получения помощи вынужденным переселенцам. Конечный срок теперь 30 апреля", – сказал премьер.

Помощь для переселенцев от государства могут получить украинцы которые вынужденно сменили место жительства из-за войны и те, кто зарегистрировался в качестве переселенцев в новом населенном пункте.

Для регистрации в качестве переселенца можно прийти в ближайший Центр предоставления админуслуг. С 30 марта появилась возможность зарегистрироваться и с помощью "Дії".

Напомним, что 31 марта управление Верховного комиссара ООН по защите беженцев совместно с "Укрпочтой" приступили к выплате каждому внутренне перемещенному лицу по 2220 гривен наличными. Эта помощь предоставляется дополнительно к выплатам от государства.