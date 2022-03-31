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Общество
Дата публикации

УВКБ ООН начало выплаты переселенцам через "Укрпочту": где можно подать заявку

Фото: AFP
Фото: AFP

Управление Верховного комиссара ООН по защите беженцев совместно с "Укрпочтой" приступили к выплате каждому внутренне перемещенному лицу по 2220 гривен наличными. Эта помощь предоставляется дополнительно к выплатам от государства.

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Как сообщают в Луганской обладминистрации, запись на участие в программе производится во Львове и на Закарпатье, получить выплаты можно в отделениях "Укрпочты". Регистрация проводится по следующим адресам:

- Львов, улица Трускавецкая, 2-Б (с 9:00 до 18:00);

- Львов, улица Палия, 15 (с 9:00 до 18:00, кроме субботы);

- Ужгород, улица Ференца Ракоци, 2, гуманитарный штаб "Совиное гнездо" (понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00);

- Ужгород, площадь Шандора Петефи, 24, городской центр соцслужб (понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00);

- Мукачево, улица Духновича, 2, центр админуслуг (понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00).

За дополнительной информацией граждан призывают обращаться по телефону 0-800-307711.

Ранее в "Укрпочте" сообщали, что речь идет о выплате 2220 гривен в месяц в течение трех месяцев. Отмечалось, что кроме почтовых отделений, деньги можно будет получить и через адресную доставку.

Программа предназначена для ВПЛ, не планирующих покидать территорию Украины. На первом этапе планируется охватить выплатами 360 тысяч человек.

Кроме того, сообщают в Луганской ОВА, программу по оказанию денежной помощи начало осуществлять представительство Международной организации по миграции в Украине. Сейчас это осуществляется в Закарпатье, но в перспективе действие программы планируется расширить на другие регионы.

Размер помощи также составляет 2220 гривен на человека. Эта помощь будет предоставляться наиболее уязвимым группам среди перемещенных лиц: беременным женщинам и матерям, самостоятельно воспитывающим детей; семьям с двумя и более детьми; семьям, среди членов которых есть лица с инвалидностью; а также лицам пожилого возраста.

Списки вышеуказанных категорий будут прорабатываться департаментом социальной защиты населения Закарпатской обладминистрации и социальными работниками территориальных общин.

Для получения помощи необходимо зарегистрироваться в качестве ВПЛ в соответствующей области через органы соцзащиты или ЦПАУ. В случае, если человек подпадает под определенные категории уязвимости, он получит соответствующую помощь.

Напомним, что накануне Министерство социальной политики также сообщило, что совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) запустило программу выплат незащищенным семьям с детьми, которые пострадали из-за войны и нуждаются в финансовой поддержке.

Речь идет о семьях с тремя и более несовершеннолетними детьми, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет, а также о семьях с двумя или более детьми, где один ребенок имеет инвалидность.

Выплаты также предусмотрены в сумме 2220 гривен на человека в месяц (но не более чем на пять человек в семье), при этом власти обозначили, что деньги будут выдаваться сразу на три месяца.

Автор:
Тимофей Беспятов