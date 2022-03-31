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УВКБ ООН начало выплаты переселенцам через "Укрпочту": где можно подать заявку
Управление Верховного комиссара ООН по защите беженцев совместно с "Укрпочтой" приступили к выплате каждому внутренне перемещенному лицу по 2220 гривен наличными. Эта помощь предоставляется дополнительно к выплатам от государства.
Как сообщают в Луганской обладминистрации, запись на участие в программе производится во Львове и на Закарпатье, получить выплаты можно в отделениях "Укрпочты". Регистрация проводится по следующим адресам:
- Львов, улица Трускавецкая, 2-Б (с 9:00 до 18:00);
- Львов, улица Палия, 15 (с 9:00 до 18:00, кроме субботы);Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Ужгород, улица Ференца Ракоци, 2, гуманитарный штаб "Совиное гнездо" (понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00);
- Ужгород, площадь Шандора Петефи, 24, городской центр соцслужб (понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00);
- Мукачево, улица Духновича, 2, центр админуслуг (понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00).
За дополнительной информацией граждан призывают обращаться по телефону 0-800-307711.
Ранее в "Укрпочте" сообщали, что речь идет о выплате 2220 гривен в месяц в течение трех месяцев. Отмечалось, что кроме почтовых отделений, деньги можно будет получить и через адресную доставку.
Программа предназначена для ВПЛ, не планирующих покидать территорию Украины. На первом этапе планируется охватить выплатами 360 тысяч человек.
Кроме того, сообщают в Луганской ОВА, программу по оказанию денежной помощи начало осуществлять представительство Международной организации по миграции в Украине. Сейчас это осуществляется в Закарпатье, но в перспективе действие программы планируется расширить на другие регионы.
Размер помощи также составляет 2220 гривен на человека. Эта помощь будет предоставляться наиболее уязвимым группам среди перемещенных лиц: беременным женщинам и матерям, самостоятельно воспитывающим детей; семьям с двумя и более детьми; семьям, среди членов которых есть лица с инвалидностью; а также лицам пожилого возраста.
Списки вышеуказанных категорий будут прорабатываться департаментом социальной защиты населения Закарпатской обладминистрации и социальными работниками территориальных общин.
Для получения помощи необходимо зарегистрироваться в качестве ВПЛ в соответствующей области через органы соцзащиты или ЦПАУ. В случае, если человек подпадает под определенные категории уязвимости, он получит соответствующую помощь.
Напомним, что накануне Министерство социальной политики также сообщило, что совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) запустило программу выплат незащищенным семьям с детьми, которые пострадали из-за войны и нуждаются в финансовой поддержке.
Речь идет о семьях с тремя и более несовершеннолетними детьми, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет, а также о семьях с двумя или более детьми, где один ребенок имеет инвалидность.
Выплаты также предусмотрены в сумме 2220 гривен на человека в месяц (но не более чем на пять человек в семье), при этом власти обозначили, что деньги будут выдаваться сразу на три месяца.