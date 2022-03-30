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Внутренне перемещенные лица, зарегистрированные до 14 апреля, получат компенсацию за март, — Шуляк
Украинцы, которые, до 14 апреля зарегистрируются как внутренне перемещенные, смогут получить государственную компенсацию за март. Об этом народный депутат, лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила на брифинге во Львове.
Для взрослых компенсация предусматривает выплату 2 тысяч грн, детям и лицам с инвалидностью — 3 тысячи грн.
Шуляк отметила, что сейчас внутренне перемещенные лица регистрируются в Центрах предоставления административных услуг, территориальных громадах и центрах социальной защиты. Через несколько дней такую регистрацию можно будет выполнять через приложение "Дія".
Шуляк сказала, что, по информации Министерства социальной политики, 130 тысяч внутренне перемещенных лиц уже зарегистрированы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
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