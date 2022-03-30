Внутренне перемещенные лица, зарегистрированные до 14 апреля, получат компенсацию за март, — Шуляк

Украинцы, которые, до 14 апреля зарегистрируются как внутренне перемещенные, смогут получить государственную компенсацию за март. Об этом народный депутат, лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила на брифинге во Львове.

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"Деньги за март можно будет получить лицам, которые зарегистрируются до 14 апреля", — заявила она.

Для взрослых компенсация предусматривает выплату 2 тысяч грн, детям и лицам с инвалидностью — 3 тысячи грн.

Шуляк отметила, что сейчас внутренне перемещенные лица регистрируются в Центрах предоставления административных услуг, территориальных громадах и центрах социальной защиты. Через несколько дней такую регистрацию можно будет выполнять через приложение "Дія".

Шуляк сказала, что, по информации Министерства социальной политики, 130 тысяч внутренне перемещенных лиц уже зарегистрированы.

При трудоустройстве переселенцев во время военного положения в Украине работодатели получат компенсацию расходов в размере 6 500 грн в месяц за каждого сотрудника в течение двух месяцев.

Граждане Украины, которые выехали из страны после начала полномасштабной российско-украинской войны (24 февраля), получат скидку на аренду жилья в некоторых странах от системы интернет-бронирования жилья Booking.com.