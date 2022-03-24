Идущая уже в течение месяца война в Украине привела к перемещению 4,3 миллиона детей из общего детского населения страны в 7,5 миллиона человек. Об этом сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

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В частности, более 1,8 миллиона детей перебрались соседние страны в качестве беженцев, а 2,5 миллиона стали внутренне перемещенными лицами внутри Украины.

"Война вызвала одно из самых быстрых крупномасштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны. Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для будущих поколений. Безопасность, благополучие и доступ к основным услугам детей находятся под угрозой из-за непрекращающегося ужасающего насилия", — отмечает исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Отмечается также, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель в Украине с начала войны 24 февраля 78 детей и ранение 105. По данным же уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, на сегодня погибли в ходе войны 128 детей, пострадали 172 (в том числе 7 и 5 за 23 марта соответственно).

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов, по ее данным, повреждено 566 (18 за 23 марта) учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Это более 230 школ и 155 детских садов.

В ООН при этом отмечают, что 1,4 миллиона человек в настоящее время не имеют доступа к безопасному водоснабжению, а 4,6 миллиона имеют ограниченный доступ к воде или находятся под угрозой ее отключения. Более 450 тысяч младенцев в возрасте от 6 до 23 месяцев нуждаются в дополнительном обеспечении питанием.

"ЮНИСЕФ уже наблюдает сокращение охвата вакцинацией плановыми и детскими прививками, включая корь и полиомиелит. Это может быстро привести к вспышкам болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, особенно в перенаселенных районах, где люди укрываются от насилия", — отмечают в фонде.

В ЮНИСЕФ также отмечают, что он и его партнеры работают над тем, чтобы охватить детей в Украине и соседних странах гуманитарной помощью. В частности, в Украине фонд доставил медикаменты в 49 больниц в девяти регионах, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре и Львове, что улучшит доступ к медицинской помощи для 400 тысяч матерей, новорожденных и детей.

Также в фонде заявляют, что продолжают раздавать воду и предметы гигиены в осажденных населенных пунктах. Кроме того, ЮНИСЕФ увеличил количество мобильных групп по защите детей, работающих в зонах острых конфликтов, с 22 до 50, и доставил уже 63 грузовика с необходимым для спасения жизней обеспечением для более 2,2 миллиона человек.

"В ближайшие недели ЮНИСЕФ начнет экстренные денежные переводы наиболее уязвимым семьям и создаст дружественные для детей места в ключевых местах по всей стране", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о так называемых "голубых точках", созданных для поддержки детей и семей, покинувших Украину, ЮНИСЕФ и УВКБ ООН в партнерстве с правительствами и организациями гражданского общества.

В таких пунктах будет предоставляться ключевая информация выехавшим семьям, они будут помогать выявлять несопровождаемых и разлученных детей и обеспечивать их защиту, а также станут местами предоставления необходимых услуг.

"Голубые точки" уже созданы в странах, принимающих украинских детей и женщин, и в ближайшие дни их число будет увеличиваться, в том числе появится более 20 таких пунктов в Польше.

Отметим, что, по данным УВКБ ООН, всего по состоянию на 23 марта из Украины выехало за границу уже 3,674 миллиона человек, в том числе 2,174 миллиона человек в Польшу. Как отмечал 22 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, из-за войны стали беженцами либо внутренне перемещенными лицами уже 10 миллионов украинцев.

Напомним также, что согласно данным проведенного 19 марта социологической группой "Рейтинг" опроса, о переезде из своего населенного пункта в связи с войной заявили 19% опрошенных в Украине респондентов.

По официальной оценке украинской Госслужбы статистики, перед войной на подконтрольной Украине территории проживало 37,4 миллиона жителей, а еще 3,7 миллиона на неподконтрольной на то время части Донбасса.