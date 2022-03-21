Российские войска принудительно вывезли из ОРДЛО в РФ почти 2400 детей — МИД

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что 19 марта российские оккупационные войска незаконно вывезли на территорию России 2389 детей, находившихся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности, международного гуманитарного права", — сказано в нем.

Как указывают во внешнеполитическом ведомстве, "разрушая дома и убивая родителей", Россия лишает украинских детей родительской опеки и подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России.

"Призываем международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на Россию, чтобы вынудить ее прекратить варварскую войну против украинского народа", — подчеркивают в МИД.

Там заверили, что факты похищения детей, равно как и сотни других фактов преступлений российских оккупантов против гражданских людей в Украине, тщательно документируются правоохранительными органами, а виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности.

Отметим также, что на днях министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей оккупированной до 24 февраля части Донбасса перебираться любым доступным способом на подконтрольную Украине территорию, где им будет обеспечено "что есть и где жить".