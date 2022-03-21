Російські війська примусово вивезли з ОРДЛО до РФ майже 2400 дітей — МЗС

Міністерство закордонних справ України заявляє, що 19 березня російські окупаційні війська незаконно вивезли на територію Росії 2389 дітей, які перебували у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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"Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права", — йдеться у ньому.

Як вказують у зовнішньополітичному відомстві, "руйнуючи будинки та вбиваючи батьків", Росія позбавляє українських дітей батьківського піклування і наражає їх життя на подальшу небезпеку на території Росії.

"Закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу", — наголошують у МЗС.

Там запевнили, що факти викрадення дітей, як і сотні інших фактів злочинів російських окупантів проти громадянських людей в Україні, ретельно документуються правоохоронними органами, а винних у цих злочинах буде притягнуто до відповідальності.

Зазначимо також, що днями міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів окупованої до 24 лютого частини Донбасу перебиратися будь-яким доступним способом на підконтрольну Україні територію, де їм буде надано "що їсти та де жити".