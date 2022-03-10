СБУ відкрила гарячу лінію зі збору даних про військові злочини РФ в Україні

Служба безпеки України розширила канали отримання інформації від громадян щодо військових злочинів російських окупантів на території України.

Як йдеться у повідомленні спецслужби, тепер до чат-боту в Telegram додалися також гарячі телефонні лінії, електронна пошта та інші месенджери.

Зокрема, повідомляти про військові злочини РФ проти цивільного населення та військовополонених можна в чат-бот @russian_war_tribunal_bot, на електронну пошту [email protected]

Також можна звертатися за номерами цілодобової гарячої лінії (у тому числі в Signal, WhatsApp та Telegram): +380681289229 (Kyivstar), +380666829937 (Vodafone), +380630665937 (lifecell).

На підтвердження фактів слід додавати фото- та відеоматеріали з першоджерела із зазначенням дати, місця та часу події. Матеріали з відкритих та загальнодоступних ресурсів (ЗМІ, соцмережі, месенджери тощо) надсилати не потрібно.

"Україна використає зібрані та систематизовані матеріали у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Ми зробимо це, щоб притягнути керівництво РФ до відповідальності за розв'язану війну. Військові злочини не мають терміну давності", — наголошують у СБУ.

Нагадаємо також, що раніше Міністерство культури та інформаційної політики закликало громадян надсилати фото- та відеосвідчення руйнувань та пошкоджень російськими військами будь-яких об'єктів історичної спадщини, культових та культурних установ.