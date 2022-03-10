СБУ открыла горячую линию по сбору данных о военных преступлениях РФ в Украине

Служба безопасности Украины расширила каналы получения информации от граждан о военных преступлениях российских оккупантов на территории Украины.

Как говорится в сообщении спецслужбы, теперь к чат-боту в Telegram добавились также "горячие" телефонные линии, электронная почта и другие мессенджеры.

В частности, сообщать о военных преступлениях РФ против гражданского населения и военнопленных можно в чат-бот @russian_war_tribunal_bot, на электронную почту [email protected]

Также можно обращаться по номерам круглосуточной горячей линии (в том числе в Signal, WhatsApp и Telegram): +380681289229 (Kyivstar), +380666829937 (Vodafone), +380630665937 (lifecell).

В подтверждение фактов следует добавлять фото- и видеоматериалы из первоисточника с указанием даты, места и времени происшествия. Материалы из открытых и общедоступных ресурсов (СМИ, соцсети, мессенджеры и так далее) отправлять не нужно.

"Украина использует собранные и систематизированные материалы в Международном уголовном суде в Гааге. Мы сделаем это, чтобы привлечь руководство РФ к ответственности за развязанную войну. Военные преступления не имеют срока давности", — подчеркивают в СБУ.

Напомним также, что ранее Министерство культуры и информационной политике призвало граждан присылать фото- и видеосвидетельства разрушения и повреждения российскими войсками любых объектов исторического наследия, культовых и культурные учреждений.