- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Верещук призвала жителей ОРДЛО ехать на подконтрольную Украине территорию
В Украине ждут граждан, которые решат приехать с оккупированной части Донбасса на подконтрольную правительству территорию. Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила на брифинге, прошедшем в Офисе президента.
Министр также коснулась возможности провокаций со стороны РФ.
"Россия под предлогом эвакуации забирает детей с оккупированной территории и вывозит их в Ростовскую область. Я сразу хочу сказать, что целью может быть провокация", — отметила Верещук.
По ее словам, в случае каких-либо происшествий полная ответственность за произошедшее с гражданским населением, по международному праву, ляжет на Российскую Федерацию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ирина Верещук также выразила надежду на проведение в субботу, 19 февраля, внеочередных консультаций в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Напомним, в четверг, 17 февраля боевики "ЛНР" обстреляли детский сад в Станице Луганской. В результате попадания снаряда три женщины, работающие там воспитательницами, получили контузию.
Вечером того дня обстрелы возобновились, в результате произошло попадание в жилой дом, который после этого загорелся.