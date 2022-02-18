Верещук призвала жителей ОРДЛО ехать на подконтрольную Украине территорию

В Украине ждут граждан, которые решат приехать с оккупированной части Донбасса на подконтрольную правительству территорию. Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила на брифинге, прошедшем в Офисе президента.

"Я хочу сказать тем людям, которые решают, что им делать. Я говорю людям на временно оккупированной территории. Приезжайте к нам. Найдите способ пересечь КПВВ или другим способом. Мы вас ждем. Мы создадим все условия, чтобы вам было что есть и где жить", - сказал она.

Министр также коснулась возможности провокаций со стороны РФ.

"Россия под предлогом эвакуации забирает детей с оккупированной территории и вывозит их в Ростовскую область. Я сразу хочу сказать, что целью может быть провокация", — отметила Верещук.

По ее словам, в случае каких-либо происшествий полная ответственность за произошедшее с гражданским населением, по международному праву, ляжет на Российскую Федерацию.

Ирина Верещук также выразила надежду на проведение в субботу, 19 февраля, внеочередных консультаций в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, в четверг, 17 февраля боевики "ЛНР" обстреляли детский сад в Станице Луганской. В результате попадания снаряда три женщины, работающие там воспитательницами, получили контузию.

Вечером того дня обстрелы возобновились, в результате произошло попадание в жилой дом, который после этого загорелся.