"Украинские беженцы – не трудовые мигранты. Как им найти работу за границей?"

С начала войны, по официальным данным, за границу выехало около 3,5 миллиона наших сограждан. Легко ли будет им найти работу за границей? Повлияют ли они на западный рынок труда? Где могут искать работу уехавшие за границу украинцы?

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Война России против Украины стала причиной крупнейшей миграции в Европе за последние годы. В поисках безопасности и защиты от военной агрессии РФ с начала войны, по данным ООН, из Украины уехало почти 3,5 миллиона беженцев. Внутри Украины насчитывается около 6,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Такая многочисленная миграция не может не отразиться как на экономике европейских стран в целом, так и на рынке труда.

Зарубежные компании еще до начала войны охотно приглашали на работу украинских трудовых мигрантов. Как показывают исследования grc.ua, наибольшим спросом у европейских работодателей пользовались украинские ІТ-специалисты. Искали также менеджеров по продажам, специалистов в сфере строительства и промышленности, медицины и фармацевтики, работников сельского хозяйства, складских рабочих, сварщиков и слесарей, водителей. После снятия карантинных ограничений возник дефицит кадров в сфере услуг, а именно в гостиницах и ресторанах.

Однако украинские беженцы вряд ли полностью компенсируют кадровый дефицит в этих профессиональных отраслях, ведь структура предложений работы для иностранных поисковиков не соответствует портрету выехавших за границу специалистов. Например, больше всего украинских беженцев, согласно данным ООН, переехало в Польшу (59,7%). Убежища в этой стране ищут более 2,8 миллиона человек. Около 90% уехавших за границу украинцев — женщины и дети. Мужчины в основном остаются в Украине. Во время военного положения существует запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с незначительными исключениями для некоторых категорий.

Если посмотреть на актуальные предложения работы для иностранных граждан в Польше, то многие адресованы мужчинам. Нужны, в частности, каменщики, грузчики, водители, разнорабочие на строительство и производство, сантехники, сварщики, рабочие коммунальной службы и уборщики. Для женщин предлагается гораздо меньше вакансий.

Даже если учесть, что украинские беженцы, прибывающие в Польшу, Венгрию и Словакию, не задерживаются в этих странах, а едут дальше в пределах Шенгенской зоны, то это не намного меняет картину. На хорошо оплачиваемые вакансии высококвалифицированных специалистов претендуют местные жители европейских стран. Кадровый дефицит в основном присутствует на позиции для низкоквалифицированного персонала.

Понятно, что переехавшим за границу и оставшимся без постоянного дохода украинцам необходима работа. Можно искать работу в удаленном формате в украинских компаниях, работу в формате фриланса или официальное трудоустройство в стране проживания. Право официального трудоустройства украинским беженцам дает статус временной защиты (temporary protected status) или статус беженца. Получение статуса беженца может занять время и длиться максимум до 15 месяцев. В этот период иностранец не имеет доступа к рынку труда. Директива о временной защите, принятая 4 марта Советом ЕС, предоставляет право официального трудоустройства, однако не во всех странах. Этот механизм не действует в Дании, Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии. Кроме того, правила пребывания и права переселенцев отличаются в разных странах Европы.

Для того, чтобы претендовать на хорошо оплачиваемую работу по своей специальности, украинцам нужно подтвердить свою квалификацию, хорошо владеть английским языком и/или языком страны трудоустройства, быть конкурентоспособным среди других соискателей, тем более что на позиции для высококвалифицированных специалистов конкуренция высока среди местных кандидатов.

Украинцам, которые находятся в ожидании получения статуса и разрешения официального трудоустройства, стоит уже сейчас начинать активный поиск работы. Для этого следует обращаться в местные агентства по трудоустройству, проверять вакансии на кадровых порталах не только западных, но и украинских. Кроме того, сейчас созданы Telegram-сообщества, в которых публикуются актуальные предложения работы. Есть специализированные каналы по профессиональным сферам, странам. Например, UA Talents | КСУ (Креативные силы Украины), UaJobNow и другие.

Фото: ua.depositphotos.com