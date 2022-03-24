За місяць війни більшість українських дітей стали біженцями - ЮНІСЕФ

Війна, що йде вже протягом місяця в Україні, призвела до переміщення 4,3 мільйона дітей із загального дитячого населення країни в 7,5 мільйона. Про це повідомляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

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Зокрема, понад 1,8 мільйона дітей перебралися до сусідніх країн як біженці, а 2,5 мільйона - стали внутрішньо переміщеними особами всередині України.

"Війна викликала одне з найшвидших великомасштабних переміщень дітей з часів Другої світової війни. Це похмура віха, яка може мати довгострокові наслідки для майбутніх поколінь. Безпека, благополуччя та доступ до основних послуг для дітей перебувають під загрозою через безперервне жахливе насильство", - зазначила виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Зазначається також, що Управління верховного комісара ООН з прав людини підтвердило загибель в Україні з початку війни 24 лютого 78 дітей та поранення 105. За даними ж уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, на сьогодні загинуло в ході війни 128 дітей, а постраждали 172 (зокрема 7 та 5 за 23 березня відповідно).

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів, за її даними, пошкоджено 566 (18 за 23 березня) навчальних закладів, 73 з яких зруйновані повністю. Це понад 230 шкіл та 155 дитячих садків.

В ООН при цьому зазначають, що 1,4 мільйона людей нині не мають доступу до безпечного водопостачання, а 4,6 мільйона мають обмежений доступ до води або перебувають під загрозою її відключення. Понад 450 тисяч немовлят віком від 6 до 23 місяців потребують додаткового забезпечення харчуванням.

"ЮНІСЕФ вже спостерігає скорочення охоплення вакцинацією плановими та дитячими щепленням, включаючи кір та поліомієліт. Це може швидко призвести до спалахів хвороб, яких можна запобігти за допомогою вакцин, особливо у перенаселених районах, де люди ховаються від насильства", - зазначають у фонді.

У ЮНІСЕФ також зазначають, що він та його партнери працюють над тим, щоб охопити дітей в Україні та сусідніх країнах гуманітарною допомогою. Зокрема, в Україні фонд доставив медикаменти до 49 лікарень у дев'яти регіонах, у тому числі у Києві, Харкові, Дніпрі та Львові, що покращить доступ до медичної допомоги для 400 тисяч матерів, новонароджених та дітей.

Також у фонді заявляють, що продовжують роздавати воду та предмети гігієни в населених пунктах, що перебувають в облозі. Крім того, ЮНІСЕФ збільшив кількість мобільних груп із захисту дітей, що працюють у зонах гострих конфліктів, з 22 до 50, і доставив уже 63 вантажівки з необхідним для порятунку життів забезпеченням для понад 2,2 мільйона людей.

"Найближчими тижнями ЮНІСЕФ почне екстрені грошові перекази найбільш уразливим сім'ям і створить дружні для дітей місця у ключових місцях по всій країні", - сказано у повідомленні.

Наголошується, що йдеться про так звані "блакитні точки", створені для підтримки дітей та сімей, які залишили Україну, ЮНІСЕФ та УВКБ ООН у партнерстві з урядами та організаціями громадянського суспільства.

У таких пунктах надаватиметься ключова інформація сім'ям, що виїхали, вони допомагатимуть виявляти несупроводжуваних та розлучених дітей та забезпечувати їх захист, а також стануть місцями надання необхідних послуг.

"Блакитні точки" вже створені в країнах, які приймають українських дітей та жінок, і найближчими днями їх кількість буде збільшено, у тому числі з'явиться понад 20 таких пунктів у Польщі.

Зазначимо, що за даними УВКБ ООН, загалом станом на 23 березня з України виїхало за кордон вже 3,674 мільйона осіб, у тому числі 2,174 мільйона людей – до Польщі. Як зазначав 22 березня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, через війну стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами вже 10 мільйонів українців.

Нагадаємо, що згідно з даними проведеного 19 березня соціологічною групою "Рейтинг" опитування, про переїзд зі свого населеного пункту у зв'язку з війною заявили 19% опитаних в Україні респондентів.

За офіційною оцінкою української Держслужби статистики, перед війною на підконтрольній Україні території проживало 37,4 мільйона жителів, а ще 3,7 мільйона – на непідконтрольній на той час частині Донбасу.