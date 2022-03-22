Мешканців захоплених російськими військами районів Донбасу примусово вивозять до концтаборів у РФ — Денісова

Жінки та діти з тимчасово окупованих російськими військами територій Донецької та Луганської областей масово примусово вивозяться на територію РФ. Про це написала на своїй сторінці у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"У населених пунктах, в які заходять рашистські війська, для мешканців організовуються так звані "гуманітарні коридори" для вивезення до країни-агресора. Жінок, дітей, літніх людей обшукують, відбирають українські документи, телефони та відправляють до прикордонних областей РФ. Там їх розміщують у концентраційних таборах з подальшим переміщенням до депресивних регіонів Росії на поселення", — заявила омбудсмен.

За її словами, такі люди залишаються без засобів зв'язку з рідними, часто не мають їжі та предметів першої необхідності. Водночас даних про кількість вивезених осіб на сьогодні немає.

Денісова лише зазначила, що українська сторона розслідує незаконне вивезення до Росії 2389 дітей з окупованих територій Донбасу, про яке напередодні повідомляло Міністерство закордонних справ.

"Але рашистська преса, схильна до викривлення реальності у бік перебільшення загарбницьких досягнень, зазначає про 206 тисяч переселенців з Донбасу. Можемо припустити наявність тисяч примусово вивезених дончан та луганчан з окупованих територій", — написала вона.

За її словами, спроби вивезення українців у країну-окупант фіксувалися також у Харківській, Чернігівській, Сумській та Київській областях. Доля примусово вивезених людей невідома.

Омбудсмен наголосила, що зазначені дії кваліфікуються як викрадення людей і є військовим злочином та прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права та статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

"Звертаюсь до міжнародної спільноти врахувати терористичну діяльність військ держави-агресора при визначенні меж санкційного тиску на РФ. Закликаю громадян України, не довіряйте окупантам! Для евакуації використовуйте виключно офіційно погоджені гуманітарні коридори, оголошені на сторінках органів влади України", — додала Денисова.

Зазначимо, що, за даними російської влади на 21 березня, що публікуються Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, до РФ виїхало вже 252,4 тисячі громадян України. Крім того, ще 113 тисяч людей вказані як ті, хто виїхав до РФ з територій, підконтрольних "ДНР" і "ЛНР" до війни, у період 21-23 лютого.