Російські війська обстріляли "зелені коридори": поранено четверо дітей

Понад двадцять автобусів вивозили 21 березня мирних жителів Маріуполя, де ведуться бойові дії. Окупанти обстріляли транспорт, у результаті було поранено чотирьох дітей. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

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Він зазначив, що троє дітей потрапили під обстріл у Пологівському районі Запорізької області.

"Сім'ї їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина у тяжкому стані. Ще одна родина потрапила під обстріл у Кам'янському, також дитина у тяжкому стані", - сказав Старух.

Того ж дня на автозаправці в Корабельному районі Миколаєва виникла пожежа через обстріл військами РФ, загинуло троє людей, ще одна поранена. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Миколаївській області.

"Відомо, що від отриманих ран несумісних із життям загинули троє чоловіків, одна жінка постраждала", - йдеться у повідомленні.

Зранку цього дня російські війська обстріляли Суми. Під удар потрапило ПАТ "Сумихімпром", внаслідок обстрілу було пошкоджено один резервуар з аміаком.

Нагадаємо, пізно ввечері 20 березня війська РФ завдали сильного удару по Подільському району Києва, а саме по мікрорайону Виноградар. В результаті почали горіти автомобілі на парковці та торговий центр Retroville. За підтвердженою інформацією Офісу генпрокурора, щонайменше вісім людей загинули, один отримав травми.