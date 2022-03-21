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Российские войска обстреляли "зеленые коридоры": ранены четверо детей
Более двадцати автобусов вывозили 21 марта мирных жителей Мариуполя, где ведутся боевые действия. Оккупанты обстреляли транспорт, в результате были ранены четверо детей. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
Он отметил, что трое детей попали под обстрел в Пологовском районе Запорожской области.
В тот же день на автозаправке в Корабельном районе Николаева возник пожар из-за обстрела войсками РФ, погибли три человека, еще один ранен. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.
"Известно, что от полученных ран несовместимых с жизнью погибли три мужчины, одна женщина пострадала", — говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Утром этого дня российские войска обстреляли Сумы. Под удар попало ПАО "Сумыхимпром", в результате обстрела был поврежден один резервуар с аммиаком.
Напомним, поздно вечером 20 марта войска РФ нанесли сильный удар по Подольскому району Киева, а именно по микрорайону Виноградарь. В результате начали гореть автомобили на парковке и торговый центр Retroville. По подтвержденной информации Офиса генпрокурора, по меньшей мере восемь человек погибли, один получил травмы.