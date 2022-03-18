Російські загарбники обстріляли з тяжкої артилерії житлові квартали Святошинського району Києва

Російські військові 18 березня двічі за стуки обстріляли з тяжкої артилерії територію житлових кварталів у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — російські військові використали зброю, яка заборонена міжнародним правом.

Окупанти пошкодили десятки приватних будинків та автомобілі, зруйнували торгові приміщення. Попередньо в результаті обстрілу жертв немає, проте інформація про постраждалих уточнюються.

На місці працюють працівники ДСНС, рятувальники розбирають завали, ліквідують наслідки обстрілу.

"Прокурори та поліцейські вживають усіх заходів для належного документування військових злочинів РФ для притягнення винних до відповідальності", - додали в Офісі генпрокурора.

Раніше, 17 березня, внаслідок обстрілу Святошинського району виникла пожежа на складі та спалахнули два авто. Тоді у пожежі загинула одна людина. Того ж дня ще один виклик надійшов про спалах на складі. Там площа пожежі становить 10 тисяч квадратних метрів, також загинула одна людина.

Нагадаємо, вранці 16 березня у Шевченківському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу у 12-поверховий житловий будинок потрапив снаряд. За попередніми даними ДСНС, внаслідок обстрілу та обвалу будинку постраждали 2 особи, евакуйовано 35 людей.