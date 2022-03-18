На правобережжі ворога зупинили за 70 кілометрів від центру Києва, — ЗСУ

Збройні сили України відкинули російські війська від Києва з правого берега Дніпра на відстань до 70 кілометрів. Це унеможливлює будь-який вогонь по місту, крім ракетного.

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Про це заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич на брифінгу.

"Київ – головне, стратегічне завдання нашого ворога. Столиця, як планували окупанти, за три дні не здалася, завдяки роботі не лише військових, а й усіх правоохоронних органів та сил оборони. Ми повністю зірвали плани ворога", — заявив Грузевич.

За його словами, на сьогодні на правому березі річки ворог зупинений майже на 70 км і смугу зовнішнього кільця розширено до 70 км, що унеможливлює ведення вогню, крім ракет, по столиці України.

Також росіяни не мають успіху і на лівому березі Дніпра.

"Лівим берегом у нас є невелике просування, але зараз ми його ліквідували. Але ворог перейшов до іншої тактики: цинічно розстрілює нашу інфраструктуру", — сказав він.

За словами Грузевича, для російської армії перекриваються головні шляхи наступу.

"Раніше було створено два кола оборони. У Броварському та Бориспільському напрямку противник відмовився від наступальних дій. ЗСУ веде роботу зі зміцнення третього, дальнього кільця оборони", — заявив Грузевич.

Він зазначив, що навколо столиці діє система протиповітряної оборони, але, на жаль, збиті ракети падають на місто та завдають шкоди інфраструктурі.

"Два складні напрямки, за якими противник завдає ракетних ударів, – з Чорного моря та з боку Білорусі. Розроблено ефективну систему, коли ракети намагаються знищити на підльоті. Наразі триває робота над системою, яка зведе до мінімуму влучення ракет у цивільне населення", — розповів Грузевич.

Він додав, що у Києві створено ефективну протидиверсійну систему, за останні дні виявлено та знищено ДРГ загальною кількістю понад 100 осіб. За весь період у столиці знищено понад 35 диверсійно-розвідувальних груп.

Зазначимо, у Києві за останні дні сталося вже кілька потужних вибухів. Так, 18 березня російські військові обстріляли житловий квартал у Подільському районі Києва. 17 березня російські окупаційні війська відкрили вогонь у Святошинському районі столиці України. В результаті виникла пожежа на складі та спалахнули два авто.

15 березня у Святошинському районі Києва снаряд потрапив у два житлові будинки. Окупанти також обстріляли багатоповерхівку у Подільському районі Києва. Крім того, в районі Осокорки на вулиці Садовій внаслідок обстрілу сталося потрапляння до двоповерхового приватного житлового будинку з подальшим спалахом.

14 березня в Оболонському районі Києва снаряд потрапив до дев'ятиповерхового житлового будинку, внаслідок чого на двох поверхах виникло загоряння.