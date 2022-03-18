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В Киеве обстрелян жилой квартал в Подольском районе

В Киеве обстрелян жилой квартал в Подольском районе

Российские военные обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева.

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Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

"На месте уже работают спасатели и медики. Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется", - сообщила КГГА 

Как сообщает ГСЧС, из-за обстрела дома на Подоле в Киеве ранены 4 человека, еще 1 - погиб. Спасены 12 человек, эвакуированы 98 жителей дома.

На месте задействовано 8 единиц пожарной техники и 47 человек личного состава ГСЧС.

Автор:
Светлана Манько