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- Происшествия
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В Киеве обстрелян жилой квартал в Подольском районе
Российские военные обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева.
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Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
"На месте уже работают спасатели и медики. Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется", - сообщила КГГА
Как сообщает ГСЧС, из-за обстрела дома на Подоле в Киеве ранены 4 человека, еще 1 - погиб. Спасены 12 человек, эвакуированы 98 жителей дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На месте задействовано 8 единиц пожарной техники и 47 человек личного состава ГСЧС.