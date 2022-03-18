У Києві обстріляно житловий квартал у Подільському районі

Російські військові обстріляли житловий квартал у Подільському районі Києва.

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Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"На місці вже працюють рятувальники та медики. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні КМДА.

За даними ДСНС, через обстріл будинку на Подолі в Києві поранено 4 людей, ще 1 загинула. Врятовано 12 людей, евакуйовано 98 мешканців будинку.

На місці задіяно 8 одиниць пожежної техніки та 47 осіб особового складу ДСНС.