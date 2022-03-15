В Киеве снаряд попал в два жилых дома в Святошинском районе

Во вторник, 15 марта, в Святошинском районе Киева боеприпас попал в два жилых дома. На данный момент известно о двух погибших.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Боеприпас попал в девятиэтажный жилой дом. В результате произошло незначительное повреждение дома. Кроме того, локально на этажах произошли незначительные возгорания.

Спасателям удалось в 05:36 локализовать возгорание.

Кроме того, в Святошинском районе боеприпас попал в шестнадцатиэтажный жилой дом. В результате произошли значительные разрушения здания. Кроме того, возникло возгорание с 1 по 16 этаж.

На месте происшествия были обнаружены тела двух погибших. Кроме того, 27 граждан спасены.

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Также утром 15 марта оккупанты обстреляли многоэтажку в Подольском районе Киева.

14 марта в Оболонском районе Киева снаряд попал в девятиэтажный жилой дом, в результате чего на двух этажах возникло возгорание.

В Киеве российские оккупанты также обстреляли завод Антонова и многоэтажный дом. По предварительным данным, погибли два человека и семь получили ранения разной степени тяжести. С места взрыва эвакуировали около 70 человек.