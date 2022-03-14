В Киеве обстреляли многоэтажку: возник пожар, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

В Оболонском районе Киева снаряд попал в девятиэтажный жилой дом, в результате чего на двух этажах возникло возгорание, спасатели проводят поиски возможных пострадавших. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Обстрел произошел утром в понедельник, 14 марта. К зданию прибыли пожарно-спасательные подразделения. Они установили, что в результате попадания неизвестного объекта частично обрушилась лестничная клетка с 1 по 3 этажа и фасад дома с 1 по 9 этаж, а в квартирах на 3 и 4 этажах произошло возгорание.

Подразделения ГСЧС обнаружили двоих погибших, три человека госпитализированы, девяти людям оказали помощь на месте.

Эвакуированы 63 человека, спасатели продолжают поиски.

За день до этого российские оккупанты нанесли удары по Николаеву, в результате чего погибли девять человек. В результате авиаудара, который нанес вражеский самолет, был также разрушен один из местных заводов.

Российские оккупанты сбросили бомбы и на территорию Святогорска. Так, под бомбардировку попали одно из детских оздоровительных учреждений и Святогорская лавра.