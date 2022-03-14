У Києві обстріляли багатоповерхівку: виникла пожежа, є жертви (ФОТО, ВІДЕО)

В Оболонському районі Києва снаряд потрапив до дев'ятиповерхового житлового будинку, внаслідок чого на двох поверхах виникла пожежа, рятувальники проводять пошуки можливих постраждалих. Про це повідомляє ДСНС України.

Обстріл стався вранці у понеділок, 14 березня. До будівлі прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Вони встановили, що внаслідок влучення невідомого об'єкта частково обрушилася сходова клітка з 1 по 3 поверхи та фасад будинку з 1 по 9 поверхи, а у квартирах на 3 та 4 поверхах сталося загоряння.

Підрозділи ДСНС виявили двох загиблих, троє людей госпіталізовано, дев'яти людям надали допомогу на місці.

Евакуйовано 63 особи, рятувальники продовжують пошуки.

За день до цього російські окупанти завдали ударів по Миколаєву, внаслідок чого загинули дев'ятеро людей. Внаслідок авіаудару, який завдав ворожий літак, було також зруйновано один із місцевих заводів.

Російські окупанти скинули бомби на територію Святогірська. Так, під бомбардування потрапили одна з дитячих оздоровчих закладів та Святогірська лавра.