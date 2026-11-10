У США бензин уперше з липня впав нижче $4 за галон

Середня роздрібна ціна на звичайний бензин у США в понеділок знизилася до 3,98 долара за галон, уперше з середини липня впавши нижче ключового психологічного рівня. Паливо дешевшає з кінця вересня, пропонуючи споживачам певне полегшення, хоча вартість залишається значно підвищеною для цієї пори року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Чому ціни трималися на високому рівні

Світовий паливний ринок зіткнувся з енергетичним шоком наприкінці лютого після військових ударів США та Ізраїлю по Ірану, що спричинило перебої з експортом нафти через Ормузьку протоку.

Додатковий тиск створили ескалація атак на російські нафтопереробні заводи та скорочення експорту пального з Китаю.

Дизель у США досі торгується вище $6 за галон

Попри те що ціни на бензин у США зазвичай падають восени та взимку через зниження попиту, поточна вартість залишається приблизно на 19% вищою за середні сезонні показники. При цьому дизельне пальне й надалі торгується вище 6 доларів за галон.

Аналітики відзначають перші ознаки стабілізації: запаси бензину в США почали відновлюватися після тривалого дефіциту, а ф’ючерси на пальне та сиру нафту знижуються на тлі сподівань на деескалацію конфлікту.

Водночас роздрібні ціни на АЗС зазвичай знижуються повільніше, ніж зростають при шоках. Будь-яке нове загострення між США та Іраном може миттєво розвернути тренд і спровокувати черговий стрибок вартості пального.

Нагадаємо, у день проміжних виборів до Конгресу 3 листопада середня роздрібна ціна бензину у США перевищила $4 за галон. Станом на 10:00 за нью-йоркським часом вона становила $4,13 за галон.