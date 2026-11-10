В США бензин впервые с июля упал ниже $4 за галлон

Средняя розничная цена на обычный бензин в США в понедельник снизилась до 3,98 доллара за галлон, впервые с середины июля упав ниже ключевого психологического уровня. Топливо дешевеет с конца сентября, предлагая потребителям определенное облегчение, хотя стоимость остается значительно повышенной для этого времени года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Почему цены держались на высоком уровне

Мировой топливный рынок столкнулся с энергетическим шоком в конце февраля после военных ударов США и Израиля по Ирану, что повлекло за собой перебои с экспортом нефти через Ормузский пролив.

Дополнительное давление создало эскалацию атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и сокращение экспорта горючего из Китая.

Дизель в США до сих пор торгуется выше $6 за галлон

Несмотря на то, что цены на бензин в США обычно падают осенью и зимой из-за снижения спроса, текущая стоимость остается примерно на 19% выше средних сезонных показателей. При этом дизельное топливо и дальше торгуется выше 6 долларов за галлон.

Аналитики отмечают первые признаки стабилизации: запасы бензина в США начали восстанавливаться после продолжительного дефицита, а фьючерсы на горючее и сырую нефть снижаются на фоне надежд на деэскалацию конфликта.

В то же время, розничные цены на АЗС обычно снижаются медленнее, чем растут при шоках. Любое новое обострение между США и Ираном может мгновенно развернуть тренд и спровоцировать очередной скачок стоимости горючего.

Напомним, в день промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября средняя розничная цена бензина в США превысила $4 за галлон. По состоянию на 10:00 по нью-йоркскому времени она составляла $4,13 за галлон.