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Штрафы на 11 млрд грн: таможня отчиталась о почти 9 тысячах нарушений на границе

Таможня
Таможня отчиталась о почти 9 тысячах нарушений на границе

За январь – октябрь 2026 года украинские таможенные органы зафиксировали 8 972 нарушения таможенных правил на общую сумму почти 3,7 миллиарда гривен. Количество выявленных правонарушений выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу ГТС Украины.

В пределах 3725 дел инспекторы временно изъяли предметы правонарушений на общую сумму 615 миллионов гривен. Среди изъятого имущества:

  • промышленных товаров - на 425 млн грн;
  • продовольственных товаров - на 101 млн грн;
  • транспортных средств - более чем на 71 млн грн;
  • валюты - на 18 млн грн.

Штрафы и судебные решения

Непосредственно таможни рассмотрели и наложили взыскание по 952 делам, назначив штрафы на сумму 42 миллиона гривен. В то же время в Государственный бюджет фактически взыскано 49 миллионов гривен (с учетом производств, открытых в предыдущих периодах).

Кроме того, на рассмотрение в судебные органы таможни передали 5686 дел на сумму свыше 3,1 миллиарда гривен. По итогам рассмотрения дел судами (в том числе заведенных в предыдущие периоды) наложены взыскания в виде конфискации товаров и штрафов на сумму 11 миллиардов гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что за январь-октябрь 2026 года таможни оформили 21,4 тыс. квитанций МД-1 на 334,9 млн. грн. В октябре поступления по таким операциям составили 46,1 млн грн - против 16,1 млн грн в январе. Самые большие суммы платежей обеспечила Львовская таможня.

Автор:
Максим Кольц

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