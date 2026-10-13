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Таможенные нарушения более чем на 3 млрд грн: изъяты таможенники в 2026 году

гривны
Количество нарушений таможенных правил возросло на 13% за девять месяцев / Depositphotos

За девять месяцев 2026 года таможенные органы выявили 8 275 нарушений таможенных правил более чем на 3 млрд грн - на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной таможенной службы.

Нарушение таможенных правил

В пределах 3417 дел о нарушении таможенных правил временно изъяли предметы правонарушений общей стоимостью 568 млн грн.

Наибольшую часть изъятий составляли промышленные товары - на 400 млн грн. Также таможенники изъяли продовольственные товары на 97 мл грн., транспортные средства стоимостью свыше 65 млн грн. и валюту на 6 млн грн.

За девять месяцев таможни применили штрафы на сумму 36 млн грн по 837 делам о нарушении таможенных правил.

Всего в государственный бюджет взыскали 45 млн грн. Эта сумма учитывает также дела, рассмотренные в предыдущие периоды.

За девять месяцев таможенные органы передали на рассмотрение судов 5209 дел о нарушении таможенных правил. Общая стоимость предметов правонарушений по этим делам превышает 2,6 млрд грн.

По результатам судебного разбирательства дел, в том числе открытых в предыдущие периоды, были наложены взыскания в виде конфискации товаров и штрафов на сумму более 10 млрд грн.

Фото 2 — Таможенные нарушения более чем на 3 млрд грн: изъяты таможенники в 2026 году

Напомним, в сентябре 2026 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в государственный бюджет 75,2 миллиарда гривен таможенных платежей. Этот показатель оказался на 8,6 миллиарда гривен, или на 12,9%, выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор:
Ольга Опенько

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