Таможня превысила прошлогодние показатели на 8,6 млрд грн: за счет чего вырос бюджет

В сентябре 2026 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в государственный бюджет 75,2 миллиарда гривен таможенных платежей. Этот показатель оказался на 8,6 миллиарда гривен, или на 12,9%, выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

Структурные изменения во внешней торговле

Анализ основных экономических показателей внешнеэкономической деятельности показывает существенную трансформацию импортных потоков по сравнению с сентябрем 2025 года.

Физические объемы ввоза товаров по весу сократились на 26,9%, тогда как в денежном исчислении стоимость импорта в долларах США продемонстрировала незначительный рост на 1%.

В то же время, ключевым фактором увеличения бюджетных поступлений стал рост налоговой нагрузки, который в расчете на один доллар и килограмм товаров повысился на 42,3%.

Какие товары принесли больше всего денег

Основным драйвером финансовых поступлений традиционно остались энергетический сектор и транспортный рынок.

Нефтепродукты – 22,4 млрд грн

– 22,4 млрд грн Легковые автомобили – 6,2 млрд грн

– 6,2 млрд грн Газ природный, газы нефтяные – 2,1 млрд. грн.

– 2,1 млрд. грн. Аппараты электрические телефонные – 1,4 млрд грн

– 1,4 млрд грн Моторные транспортные средства – 1,2 млрд. грн.

– 1,2 млрд. грн. Продукты, содержащие табак, никотин и их заменители – 937 млн. грн.

– 937 млн. грн. Машины автоматической обработки информации – 822 млн грн

– 822 млн грн Части и устройства транспортных средств – 745 млн грн

– 745 млн грн Шины и покрышки пневматические резиновые новые – 680 млн. грн.

– 680 млн. грн. Аккумуляторы электрические – 663 млн грн

Напомним, таможенная служба в августе 2026 года обеспечила поступление 75,1 млрд грн в Государственный бюджет Украины. Это абсолютный рекордный месячный показатель за весь период военного положения, превысивший результаты августа 2025 года на 13,3 млрд грн, или на 21,4%.