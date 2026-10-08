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Таможенные льготы достигли почти половины бюджетных поступлений: две трети пришлось на оборонный импорт

Таможенные льготы достигли почти половины бюджетных поступлений
Таможенные льготы достигли почти половины бюджетных поступлений / Depositphotos

В сентябре при импорте товаров предоставили 37,1 млрд грн льгот по уплате таможенных платежей – это эквивалентно почти половине суммы, которую таможня за месяц перечислила в государственный бюджет. Почти две трети всех преференций пришлись на товары оборонного назначения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

В сентябре в госбюджет поступило более 75,2 млрд грн таможенных платежей. Объем предоставленных льгот составил 49,3% этой суммы.

По сравнению с сентябрем 2025 г. преференции выросли на 10,9 млрд грн, или на 41,6%. В прошлом году за этот месяц они были предоставлены на 26,2 млрд грн.

Больше всего льгот пришлось на импорт товаров оборонного назначения – 23,4 млрд грн, или 62,9% от общей суммы.

Еще 4,4 млрд грн, или 11,8%, составили льготы на подакцизные товары, в том числе табак для производства табачных изделий в Украине.

На товары для восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры пришлось 4,3 млрд грн льгот или 11,5%. Освобождение от ввозной пошлины в рамках соглашений о свободной торговле составило 3,4 млрд грн, или 9%.

С начала 2026 года во время таможенного оформления импорта было предоставлено уже 318,8 млрд грн льгот. Это на 92,8 млрд грн, или 41,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в августе импортеры получили 34 млрд грн таможенных льгот, что составило 45,2% от суммы таможенных поступлений за месяц. Тогда 60% всех преференций также пришлось на товары оборонного назначения.

Автор:
Татьяна Гойденко

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