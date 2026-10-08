Митні пільги сягнули майже половини бюджетних надходжень: дві третини приполо на оборонний імпорт

У вересні під час імпорту товарів надали 37,1 млрд грн пільг зі сплати митних платежів – це еквівалентно майже половині суми, яку митниця за місяць перерахувала до державного бюджету. Майже дві третини всіх преференцій припали на товари оборонного призначення.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Загалом у вересні до держбюджету надійшло понад 75,2 млрд грн митних платежів. Обсяг наданих пільг становив 49,3% від цієї суми.

Порівняно з вереснем 2025 року преференції зросли на 10,9 млрд грн, або на 41,6%. Торік за цей місяць їх було надано на 26,2 млрд грн.

Найбільше пільг припало на імпорт товарів оборонного призначення – 23,4 млрд грн, або 62,9% загальної суми.

Ще 4,4 млрд грн, або 11,8%, становили пільги на підакцизні товари, зокрема тютюн для виробництва тютюнових виробів в Україні.

На товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури припало 4,3 млрд грн пільг, або 11,5%. Звільнення від ввізного мита в межах угод про вільну торгівлю становили 3,4 млрд грн, або 9%.

З початку 2026 року під час митного оформлення імпорту надали вже 318,8 млрд грн пільг. Це на 92,8 млрд грн, або 41,4%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у серпні імпортери отримали 34 млрд грн митних пільг, що становило 45,2% від суми митних надходжень за місяць. Тоді 60% усіх преференцій також припало на товари оборонного призначення.