Нові правила розмитнення вживаних авто дали бюджету додаткові 516 млн грн

Після зміни правил пільгового ввезення вживаних автомобілів з ЄС надходження митних платежів до державного бюджету за червень–серпень 2026 року зросли на 516 млн грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

З 1 червня митні органи змінили порядок застосування тарифних преференцій для вживаних транспортних засобів із Євросоюзу.

Такі автомобілі за певних умов можна ввозити без сплати ввізного мита. Для отримання пільги імпортер має підтвердити походження автомобіля з ЄС, зокрема сертифікатом EUR.1.

Як змінили правила

Раніше пільгу могли застосувати вже під час митного оформлення автомобіля, хоча перевірка сертифіката EUR.1 митними органами країни-експортера ще тривала.

Тобто автомобіль фактично міг отримати нульове ввізне мито до остаточного підтвердження його походження.

З червня порядок змінили: тарифну преференцію застосовують лише після отримання результатів перевірки EUR.1.

У Держмитслужбі пояснюють, що попередня схема створювала ризик неправомірного використання пільг через недостовірні документи.

Водночас із червня під час проведених перевірок митники не виявили жодного підробленого сертифіката EUR.1.

За новими правилами у червні–серпні бюджет отримав на 516 млн грн більше митних платежів від оформлення вживаного транспорту з ЄС, ніж за ті самі три місяці 2025 року.

Нагадаємо, з червня Держмитслужба також посилила контроль за ввезенням вживаних авто, які імпортують в Україну із застосуванням торговельних преференцій. Для додаткової перевірки система управління ризиками відбирає частину митних декларацій.