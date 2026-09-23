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Новые правила растаможки подержанных авто дали бюджету дополнительные 516 млн грн

таможня
Новые правила растаможки подержанных авто дали бюджету дополнительные 516 млн грн / Государственная таможенная служба Украины

После изменения правил льготного ввоза подержанных автомобилей из ЕС поступления таможенных платежей в государственный бюджет за июнь-август 2026 выросли на 516 млн грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

С 1 июня таможенные органы изменили порядок применения тарифных преференций для подержанных транспортных средств из Евросоюза.

Такие автомобили при определенных условиях можно ввозить без уплаты ввозной пошлины. Для получения льготы импортер должен подтвердить происхождение автомобиля из ЕС, в частности, сертификатом EUR.1.

Как изменили правила

Ранее льготу могли применить уже при таможенном оформлении автомобиля, хотя проверка сертификата EUR.1 таможенными органами страны-экспортера еще продолжалась.

То есть автомобиль фактически мог получить нулевую ввозную пошлину до окончательного подтверждения ее происхождения.

С июня порядок изменили: тарифная преференция применяется только после получения результатов проверки EUR.1.

В Гостаможслужбе объясняют, что предыдущая схема создавала риск неправомерного использования льгот из-за недостоверных документов.

В то же время, с июня во время проведенных проверок таможенники не обнаружили ни одного поддельного сертификата EUR.1.

По новым правилам в июне-августе бюджет получил на 516 млн грн больше таможенных платежей от оформления подержанного транспорта из ЕС, чем за те же три месяца 2025 года.

Напомним, с июня Гостаможслужба также усилила контроль за ввозом подержанных автомобилей, импортируемых в Украину с применением торговых преференций. Для дополнительной проверки система управления рисками отбирает часть таможенных деклараций.

Автор:
Татьяна Гойденко

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