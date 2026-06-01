Подержанные автомобили под особым контролем: таможня запускает новый контроль

С 8 июня 2026 года Гостаможслужба запускает новый этап пилотного проекта по проверке таможенных деклараций. Под усиленный контроль попадут подержанные транспортные средства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессцентр Гостаможслужба.

Новые проверки на границе

В этот раз под усиленный мониторинг попадут подержанные транспортные средства, ввозимые на таможенную территорию Украины с применением преференциального торгового режима.

Проверка будет осуществляться подразделением таможенных компетенций, работающим на базе Координационно-мониторинговой таможни. Его основной задачей является проработка таможенных деклараций, отобранных для контроля за определенными критериями риска и селективности.

Как пояснили в Гостаможслужбе, Центр таможенных компетенций будет анализировать декларации, автоматически определять систему управления рисками. Проверка будет проводиться централизованно, независимо от таможни, в которую были поданы документы. Такой подход призван обеспечить единые стандарты таможенного контроля и оформления и помочь выявлять потенциальные риски при импорте товаров.

В рамках нового этапа проекта особое внимание уделят транспортным средствам, бывшим в использовании и ввозимым в Украину на льготных условиях в соответствии с преференциальными торговыми режимами.

Отбор деклараций для дополнительной проверки будет производиться автоматически через систему управления рисками. Для мониторинга случайным образом будут отбираться 50% таможенных деклараций по соответствующим товарным позициям.

Пилотный проект продлится с 8 июня по 31 декабря 2026 года.

В то же время в Гостаможслужбе напомнили, что предварительный этап проекта завершается 30 июня 2026 года. Он был посвящен контролю над таможенным оформлением удобрений и средств защиты растений, в том числе инсектицидов, фунгицидов и гербицидов.

Напомним, украинская таможня по итогам первого квартала 2026 существенно увеличила поступления в государственный бюджет и продолжила интеграцию в таможенное пространство Европейского Союза. Основными направлениями работы стали цифровизация процедур, поддержка бизнеса и исполнение обязательств перед ЕС.