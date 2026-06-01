Вживані авто під особливим контролем: митниця запускає новий контроль

З 8 червня 2026 року Держмитслужба запускає новий етап пілотного проєкту з перевірки митних декларацій. Під посилений контроль потраплять уживані транспортні засоби.

Нові перевірки на кордоні

Цього разу під посилений моніторинг потраплять уживані транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України із застосуванням преференційного режиму торгівлі.

Перевірку здійснюватиме підрозділ митних компетенцій, що працює на базі Координаційно-моніторингової митниці. Його основним завданням є опрацювання митних декларацій, відібраних для контролю за визначеними критеріями ризику та селективності.

Як пояснили у Держмитслужбі, Центр митних компетенцій аналізуватиме декларації, які автоматично визначатиме система управління ризиками. Перевірка проводитиметься централізовано, незалежно від митниці, до якої було подано документи. Такий підхід покликаний забезпечити єдині стандарти митного контролю та оформлення, а також допомогти виявляти потенційні ризики під час імпорту товарів.

У межах нового етапу проєкту особливу увагу приділять транспортним засобам, що були у використанні та ввозяться до України на пільгових умовах відповідно до преференційних торговельних режимів.

Відбір декларацій для додаткової перевірки відбуватиметься автоматично через систему управління ризиками. Для моніторингу випадковим чином відбиратимуть 50% митних декларацій за відповідними товарними позиціями.

Пілотний проєкт триватиме з 8 червня до 31 грудня 2026 року.

Водночас у Держмитслужбі нагадали, що попередній етап проєкту завершується 30 червня 2026 року. Він був присвячений контролю за митним оформленням добрив і засобів захисту рослин, зокрема інсектицидів, фунгіцидів та гербіцидів.

Нагадаємо, українська митниця за підсумками першого кварталу 2026 року суттєво збільшила надходження до державного бюджету та продовжила інтеграцію до митного простору Європейського Союзу. Основними напрямами роботи стали цифровізація процедур, підтримка бізнесу та виконання зобов’язань перед ЄС.