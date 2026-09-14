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У серпні пільги для імпортерів сягнули 34 млрд грн: це майже половина митних надходжень

гривні
З початку 2026 року держава підтримала 6,25 млрд грн несировинного експорту / Shutterstock

У серпні 2026 року до державного бюджету надійшло 75,1 млрд грн митних платежів. Водночас під час імпорту товарів бізнесу надали пільги зі сплати митних платежів на 34 млрд грн — це 45,2% від суми надходжень.

Як пише Dilo, про це повідомила державна митна служба України.

Порівняно із серпнем 2025 року обсяг наданих пільг зріс на 9,4 млрд грн, або на 38,4%. Торік за цей місяць він становив 24,5 млрд грн.

Структура пільг та показники року

Найбільше пільг у серпні припало на імпорт товарів оборонного призначення — 20,4 млрд грн, або 60% від загальної суми. Також у розрізі преференцій значну частку становлять:

  • пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва в Україні тютюнових виробів — 16% або 5,4 млрд грн; 
  • пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури — 10,1% або 3,4 млрд грн; 
  • звільнення зі сплати ввізного мита у рамках виконання угод "про вільну торгівлю" — 9,7% або 3,3 млрд грн; 
  • інші пільги відповідно до законодавства — 4,3% або 1,4 млрд грн.

Загалом за січень–серпень 2026 року під час митного оформлення імпорту надали 279,7 млрд грн пільг зі сплати митних платежів. Це на 81,9 млрд грн, або 41,4%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Нагадаємо, у липні 2026 року Державна митна служба перерахувала до держбюджету 78,3 млрд грн, що стало найвищим місячним показником за час воєнного стану. Водночас імпортери отримали пільг на 36,5 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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