Імпортери отримали 36,5 млрд грн митних пільг за місяць: товари з найбільшими преференціями

У липні 2026 року Державна митна служба перерахувала до держбюджету 78,3 млрд грн, що стало найвищим місячним показником за час воєнного стану. Водночас імпортери отримали пільг на 36,5 млрд грн, з яких майже 60% припало на товари оборонного призначення.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна митна служба України.

Порівняно з липнем 2025 року обсяг наданих пільг зріс на 7,3 млрд грн, або на 24,9%. Торік у цей період сума пільг становила 29,3 млрд грн.

На що припали найбільші пільги

Найбільшу частку пільг у липні отримали:

товари оборонного призначення — 21,6 млрд грн (59,2%);

підакцизні товари, зокрема тютюн для виробництва в Україні тютюнових виробів — 7 млрд грн (19,1%);

товари в межах угод про вільну торгівлю — 4 млрд грн (10,8%);

товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури — 2,4 млрд грн (6,6%);

інші пільги відповідно до законодавства — 1,5 млрд грн (4,2%).

Загалом за перші сім місяців 2026 року під час митного оформлення імпорту надали 245,7 млрд грн пільг зі сплати митних платежів. Це на 72,5 млрд грн, або на 41,8%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, з січня по червень поточного року сума наданих пільг при імпорті товарів сягнула 209,2 млрд грн. Найбільший обсяг преференцій отримав імпорт товарів оборонного призначення, а загалом митні пільги зросли на 45,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.