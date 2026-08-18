Импортеры получили 36,5 млрд грн таможенных льгот за месяц: товары с самыми большими преференциями

В июле 2026 года Государственная таможенная служба перечислила в госбюджет 78,3 млрд грн, что стало самым высоким месячным показателем за время военного положения. В то же время импортеры получили льготы на 36,5 млрд грн, из которых почти 60% пришлось на товары оборонного назначения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

По сравнению с июлем 2025 годом объем предоставленных льгот вырос на 7,3 млрд грн, или на 24,9%. В прошлом году в этот период сумма льгот составила 29,3 млрд грн.

На что пришлись самые большие льготы

Наибольшую часть льгот в июле получили:

товары оборонного назначения - 21,6 млрд грн (59,2%);

подакцизные товары, в том числе табак для производства в Украине табачных изделий – 7 млрд грн (19,1%);

товары в рамках соглашений о свободной торговле – 4 млрд грн (10,8%);

товары для восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры - 2,4 млрд грн (6,6%);

другие льготы в соответствии с законодательством – 1,5 млрд грн (4,2%).

Всего за первые семь месяцев 2026 года во время таможенного оформления импорта предоставили 245,7 млрд грн льгот по уплате таможенных платежей. Это на 72,5 млрд грн, или на 41,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, с января по июнь текущего года сумма предоставленных льгот при импорте товаров составила 209,2 млрд грн. Наибольший объем преференций получил импорт товаров оборонительного назначения, а таможенные льготы выросли на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.