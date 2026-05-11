Оборонные товары получили больше таможенных льгот: что это значит для экономики

В апреле 2026 года Украина предоставила 37,9 млрд грн льгот по уплате таможенных платежей при импорте товаров, что составляет более 51% всех таможенных поступлений в государственный бюджет. Наибольшую часть составляют льготы на оборонный импорт, энергетические ресурсы и товары для восстановления инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессцентр Государственной налоговой службы.

В Украине выросли таможенные льготы

В апреле 2026 года в государственный бюджет было перечислено 73,9 млрд грн таможенных платежей. В то же время при оформлении импортных товаров предоставлены льготы по уплате таможенных платежей на сумму 37,9 млрд грн, что составляет 51,3% от общего объема поступлений.

По сравнению с апрелем 2025 года объем предоставленных преференций вырос на 13,1 млрд. грн., или на 52,8%. Тогда этот показатель составил 24,8 млрд. грн.

В разрезе преференций наибольшую долю составляют:

льготы, предоставленные при импорте товаров оборонного назначения – 54,5% (20,7 млрд грн);

льготы на подакцизные товары (табак) для производства в Украине табачных изделий – 16,7% (6,3 млрд грн);

увольнение по уплате ввозной пошлины в рамках выполнения соглашений "о свободной торговле" - 10,2% (3,8 млрд грн);

льготы на товары для восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры – 7% (2,7 млрд грн);

льготы по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа – 7% (2,7 млрд грн);

другие льготы в соответствии с законодательством – 4,4% (1,7 млрд грн).

В целом с начала года при таможенном оформлении импорта товаров было предоставлено 142,1 млрд грн льгот по уплате таможенных платежей, что на 55% (50,7 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в феврале 2026 года Гостаможслужба перечислила в государственный бюджет 63,9 млрд грн таможенных платежей, выполнив план на 102,3%. Этот показатель на 16,2 млрд. грн. превышает результаты февраля прошлого года и на 7,7 млрд. грн. — показатели января текущего года.