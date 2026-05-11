Оборонні товари отримали найбільше митних пільг: що це означає для економіки

У квітні 2026 року Україна надала 37,9 млрд грн пільг зі сплати митних платежів під час імпорту товарів, що становить понад 51% від усіх митних надходжень до державного бюджету. Найбільшу частку становлять пільги на оборонний імпорт, енергетичні ресурси та товари для відновлення інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної податкової служби.

В Україні зросли митні пільги

У квітні 2026 року до державного бюджету було перераховано 73,9 млрд грн митних платежів. Водночас під час оформлення імпортних товарів надано пільг зі сплати митних платежів на суму 37,9 млрд грн, що становить 51,3% від загального обсягу надходжень.

Порівняно з квітнем 2025 року обсяг наданих преференцій зріс на 13,1 млрд грн, або на 52,8%. Тоді цей показник становив 24,8 млрд грн.

У розрізі преференцій найбільшу частку становлять:

  • пільги, надані при імпорті товарів оборонного призначення - 54,5% (20,7 млрд грн);
  •  пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва в Україні тютюнових виробів - 16,7% (6,3 млрд грн);
  •  звільнення зі сплати ввізного мита у рамках виконання угод "про вільну торгівлю"- 10,2% (3,8 млрд грн);
  • пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури - 7% (2,7 млрд грн);
  •  пільги із ввезення на митну територію України природного газу – 7% (2,7 млрд грн);
  •  інші пільги відповідно до законодавства - 4,4% (1,7 млрд грн).

Загалом від початку року при митному оформленні імпорту товарів було надано 142,1 млрд грн пільг зі сплати митних платежів, що на 55% (50,7 млрд грн) більше за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Держмитслужба перерахувала до державного бюджету 63,9 млрд грн митних платежів, виконавши план на 102,3%. Цей показник на 16,2 млрд грн перевищує результати лютого минулого року та на 7,7 млрд грн — показники січня поточного року.

Автор:
Ольга Опенько