Новий газовий маршрут та видобуток у Чорному морі: про що домовилися Україна та Туреччина

Україна та Туреччина обговорили новий газовий маршрут / Денис Шмигаль

Україна та Туреччина розпочали роботу над створенням нового маршруту постачання природного газу із залученням української газотранспортної системи (ГТС) та підземних сховищ газу (ПСГ). 

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з Міністром енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарсланом Байрактаром.

Наразі сторони вже працюють над комерційною та технічною моделлю майбутнього проєкту. Очікується, що новий логістичний маршрут зможе забезпечити транзит до 5 мільярдів кубічних метрів блакитного палива на рік.

При цьому ресурс призначатиметься не лише для внутрішнього ринку України, а й для споживачів у країнах Центральної та Східної Європи.

"Маємо значний потенціал для поглиблення співпраці як на міждержавному рівні, так і між нашими компаніями", — наголосив Шмигаль.

Окрім розбудови нової газової інфраструктури, сторони обговорили поточну ситуацію в українській енергосистемі та потреби в контексті підготовки до наступного опалювального сезону, а також перспективи спільної розробки газових родовищ у Чорному морі. 

Нагадаємо, у Самбірському районі Львівської області запланували будівництво нового газопроводу внутрішнього постачання. Довжина об'єкта становитиме 13 кілометрів. Трубопровід з'єднає установку комплексної підготовки газу з магістральним газопроводом.

Тетяна Бесараб