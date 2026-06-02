Фінляндія заарештувала майже 4 млн євро російських активів на користь "Нафтогазу"

Національне управління зі стягнення боргів Фінляндії вилучило 3,7 мільйона євро, які належали Російській Федерації. Ці кошти спрямують на компенсацію українській компанії "Нафтогаз України" за майно, знищене та незаконно експропрійоване Росією.

Раніше фінське відомство переважно накладало арешт на російську нерухомість, проте ця конфіскація стала першим випадком вилучення саме грошових коштів. Заарештовані 3,7 мільйона євро були фінансовим внеском Росії у прикордонну програму співробітництва з ЄС, яку контролювало Міністерство зайнятості та економіки Фінляндії. Москва перерахувала ці гроші ще до початку повномасштабної війни у 2022 році. Після вторгнення програму закрили, а кошти залишилися в міністерстві, де їх тепер офіційно вилучили судові виконавці.

Виконання рішення Гаазького арбітражу

Майнові арешти відбуваються в межах позову НАК "Нафтогаз України" та її дочірніх компаній. Фінляндія стала однією з перших країн, яка розпочала реальне стягнення з Росії компенсації за збитки, завдані Україні.

Контекст судового процесу:

Рішення суду в Гаазі: у 2023 році Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав РФ виплатити "Нафтогазу" близько 4,3 мільярда євро компенсації за втрачені активи в анексованому Криму.

Позиція Фінляндії: минулого тижня Гельсінський окружний суд офіційно постановив виконати це міжнародне рішення на своїй території. Згідно з міжнародним правом, Фінляндія як держава-учасниця зобов'язана забезпечити примусове стягнення коштів у межах своєї юрисдикції.

Загальний обсяг вилучень: починаючи з 2024 року, Управління зі стягнення боргів Фінляндії заарештувало та вилучило різних російських активів на загальну суму понад 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, Казахстан не виконуватиме рішення суду щодо стягнення з "Газпрому" $1,4 млрд на користь "Нафтогазу". Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" (МФЦА) підтвердив право української сторони на стягнення цієї суми, проте офіційна влада Казахстану запевнила, що це рішення не буде примусово виконане на території їхньої держави.