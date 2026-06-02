Схема майже на 200 млрд грн: податкова розкрила масштабну мережу виведення коштів за кордон

Державна податкова служба України виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання. Йдеться про понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.

Такі дані ДПС отримала, проаналізувавши інформацію від Нацбанку за період з 2024 року по І квартал 2026 року щодо порушення граничних строків розрахунків. Аналіз вказує на ознаки скоординованої мережі субʼєктів господарювання.

Переважна кількість операцій – вивезення товарів. Це 1243 компанії, які провели:

експорт на понад 176 млрд грн;

555 компаній – імпорт товарів на понад 18 млрд грн.

Більшість компаній-порушників зосереджені у 7 регіонах України:

Київ;



Київська область;

Одеська;

Дніпропетровська;

Львівська;

Харківська;

Запорізька.

Загалом на ці регіони припадає 73% усіх порушників і 78% загального обсягу таких операцій.

"Ще один факт, який привернув нашу увагу. Фактично сотні компаній у подальшому були перереєстровані на одних і тих же фізичних осіб. Зокрема 1 643 фізичні особи, які мають відношення до компаній-порушників, також задіяні в управлінні або володінні понад 42 тис. інших компаній… Ми встановили 7 фізосіб, кожен з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем понад 7 тисяч суб’єктів господарювання", – зазначила очільниця ДПСУ Леся Карнаух.

Серед керівників компаній, які у розшуку, десятки осіб очолюють одразу кілька, а подекуди й десятки таких підприємств. Наприклад: 13 осіб – десять і більше таких компаній; 245 осіб – дві і більше компанії-порушники.

Подібна концентрація управлінських функцій нетипова для реального бізнесу і вказує на ознаки організованого використання таких осіб як номінальних керівників.

Крім цього, багато компаній-порушників користувалися одними й тими самими ІР-адресами, подають звітність з однакових комп’ютерних мереж, зареєстровані за одними адресами. Наприклад, у Києві за однією з адрес зареєстровано 20 таких компаній, а у Львові – за окремими адресами по 10 і 13 компаній. І більшість з них з мільярдними операціями.

"Виявлення такої схеми зайняло чимало часу… Щоб встановити ризиковість проведених операцій, ми проаналізували масиви даних із застосуванням ризик-орієнтованих підходів… На підставі повідомлень Національного банку податкові органи проводять контрольно-перевірочну роботу у встановленому законом порядку – за її результатами у sphere ЗЕД нараховано понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства", – додала Карнаух.

Подальше встановлення всіх обставин, кола причетних осіб та надання правової оцінки їх діям належить до компетенції правоохоронних органів. Всі зібрані матеріали ДПС передала до Офісу Генерального прокурора для подальшого опрацювання та прийняття рішень відповідно до законодавства. Зокрема, щодо 557 суб’єктів господарювання ДПС вже підготувала аналітичні висновки, які вказують на порушення податкового законодавства та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

