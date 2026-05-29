Туристичний бізнес Прикарпаття отримав штрафів на 7,3 млн грн: які порушення виявили податківці

На Прикарпатті податківці перевірили заклади громадського харчування / Freepik

З початку року на курортах Івано-Франківської області податківці провели 211 фактичних перевірок суб’єктів господарювання. В результаті виявлених порушень донараховано 7,3 млн грн штрафів. Заходи контролю здійснювалися у тому числі у вихідні дні та охопили заклади громадського харчування, розташовані на верхніх станціях витягів і перехрестях гірськолижних трас.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Під час рейдів інспектори зафіксували випадки роботи 46 неоформлених працівників; вилучили з незаконного обігу алкогольні напої на 126,7 тис. грн; вилучили нікотиновмісні рідини для електронних сигарет загальною вартістю понад 18 тис. гривень. Також встановлено факти ведення діяльності без державної реєстрації, зокрема без належного оформлення працювали готель, пункт обміну валют та торговий павільйон.

Одним із інструментів виведення грошей з тіні став хронометраж операцій у закладах, які декларували мінімальні доходи. Під час таких заходів обсяги проведених через касові апарати операцій у середньому зростали на 20%.

Найбільш поширеними порушеннями на локаціях стали:

  • непроведення розрахункових операцій через реєстратори; 
  • невидача фіскальних чеків встановленого зразка; 
  • реалізація необлікованих товарів; 
  • продаж підакцизної продукції без відповідних ліцензій.

В одному з готельно-ресторанних комплексів зі СПА зафіксували використання праці 11 неоформлених осіб та безліцензійний продаж алкоголю, де очікувана сума штрафів перевищує 250 тис. гривень.

У ресторані на території курорту "Буковель" розрахунки проводили через скасований РРО, що збільшить штрафи на понад 300 тис. гривень.

Крім того в одному з магазинів виявили одразу 5 порушень та вилучили 470 пляшок алкоголю без марок, через що очікувані санкції перевищують 700 тис. гривень.

Однак, Буковель та бізнес в Яремчанській громаді за перші чотири місяці 2026 року офіційно показали понад 5 млрд грн виторгів через РРО/ПРРО. Цей показник на 31% перевищує обсяги аналогічного періоду минулого року.

Нагадаємо, у 2025 році дохід ТОВ "Буковель" зріс на 47%, а чистий прибуток збільшився більш ніж у 2,4 рази. Активи компанії перевищили 4,3 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук