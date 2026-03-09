Дохід ТОВ "Буковель" зріс на 47%: скільки заробили

У 2025 році дохід ТОВ "Буковель" зріс на 47%, а чистий прибуток збільшився більш ніж у 2,4 рази. Активи компанії перевищили 4,3 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані YouControl.

ТОВ "Буковель" демонструє стрімке зростання доходів під час війни, заробивши у 2025 році 1,54 млрд грн (+47%) при чистому прибутку 255 млн грн та активах понад 4,34 млрд грн.

Згідно фінансових даних, ТОВ "Буковель" отримало:

2025 рік: дохід 1,54 млрд грн, прибуток 255 млн грн.

2024 рік (3 квартали): дохід від послуг склав 771,7 млн грн, прибуток — 79 млн грн.

2023 рік: дохід 730,2 млн грн, прибуток 60,2 млн грн.

2022 рік: дохід 693 млн грн, прибуток 849,9 млн грн.

Прогноз доходу на 2026 рік перевищує 2,27 млрд грн.

Кому належить ТОВ "Буковель"

Компанія була зареєстрована 5 липня 2016 року в Поляниці. Основним видом діяльності зазначене надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Кількість працівників ТОВ "Буковель" станом на 31.12.2025 року становила 282 осіб.

Серед засновників вказуються ТОВ "Укрінвестторгбуд" (66,67%) та Оксана Палиця (33,33%). Кінцевий бенефіціар – Оксана Палиця, дружина нардепа Ігоря Палиці. Їхній син Захар Палиця (громадянин Швейцарії) контролює 82,5% "Укрінвестторгбуду", тож фактично родина тримає 100% ТОВ "Буковель".

Оксана Палиця також має громадянство Швейцарії.

Захар Палиця – син Ігоря Палиці, народного депутата України (фракція "За майбутнє"). Ігор Палиця відомий тим, що є бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського, який наразі перебуває в СІЗО.

Оксана Палиця – колишня дружина депутата, власниця численних готелів та торгових центрів.

Ігор Палиця не фігурує у ТОВ "Буковель" напряму, але його вплив очевидний: інвестиції в аквапарк "Mavka" (2 млрд грн), готелі "Макігор", "Меджік Хоспіталіті", підйомники.

Основну частину доходу Ігоря Палиці у 2024 році — 44,1 млн грн із загальної суми 44,6 млн грн — склали дивіденди від ТОВ "Лук Пойнт", у якому він є співвласником. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив лише 5 млн грн.

Крім ТОВ "Буковель", у структуру входять пов'язані компанії, які генерують сотні мільйонів гривень доходу щороку:

ТОВ "Макігор",

ТОВ "Коско",

ТОВ "Скорзонера-Закарпаття",

ТОВ "Інтерколесо",

ТОВ "Аквапарк",

ТОВ "Мегагор",

ТОВ "Меджік Хоспіталіті Буковель".

Також уряд схвалив підписання спеціального інвестиційного договору для отримання компенсації від держави за вкладення значних інвестицій з ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк".