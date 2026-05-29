Акції Dell злетіли майже на 40% на тлі високо попиту на ШІ-сервери

Акції американської корпорації Dell Technologies підскочили майже на 40% на добіржових торгах. Причиною став надзвичайно високий попит на серверне обладнання для штучного інтелекту, що працює на базі передових мікросхем від Nvidia.

Якщо така динаміка збережеться під час основної торгової сесії, ринкова капіталізація Dell збільшиться одразу на 81 мільярд доларів, а вартість однієї акції сягне позначки у $442,70. Загалом від початку року капіталізація компанії зросла більш ніж удвічі, суттєво випередивши індекс широкого ринку S&P 500, який за цей же період додав лише 10,5%.

Квартальний рекорд та оновлені прогнози на мільярди

Фантастичні результати виробника заліза відображають масштабне зміщення глобальних витрат на ШІ із програмного забезпечення безпосередньо на апаратну інфраструктуру.

Головні показники Dell:

Стрибок виторгу: у першому фінансовому кварталі загальний виторг Dell злетів на рекордні 88% — до 43,84 мільярда доларів, розгромивши середні очікування аналітиків Волл-стріт ($35,43 млрд).

Головні клієнти: компанія отримала колосальний фінансовий зиск від масштабного будівництва дата-центрів такими гігантами, як Alphabet (Google) та Amazon. Стабілізувати прибутки також допомогли гнучке управління ланцюжками поставок та підвищення відпускних цін.

Підвищення річних орієнтирів: на тлі буму замовлень керівництво Dell радикально переглянуло річний прогноз виторгу — його підняли до $165–$169 мільярдів (попередній очікуваний план становив $138–$142 млрд).

Суперкомп'ютери на мільярди: у компанії очікують, що чистий виторг суто від продажів ШІ-серверів у 2027 фінансовому році сягне близько 60 мільярдів доларів замість раніше прогнозованих 50 мільярдів.

Аналітики інвестиційного банку Morgan Stanley назвали цей звіт одним із найвражаючиших в історії сектору комп'ютерного обладнання, особливо враховуючи загальний дефіцит напівпровідникових компонентів у світі. Успіх Dell підштовхнув угору й папери інших виробників серверного заліза: акції Super Micro Computer додали 10,7%, а Hewlett Packard Enterprise — 23,5%.

Нагадаємо, акції Lenovo зросли до найвищого рівня за 27 років завдяки попиту на сервери зі штучним інтелектом. Капіталізація китайського технологічного гіганта за травень продемонструвала аномальне зростання на 105%, зафіксувавши найбільший одноденний сплеск вартості цінних паперів з 1999 року на тлі аналогічного дефіциту та ажіотажу навколо серверних потужностей для ШІ в азійському регіоні.