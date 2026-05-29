Акції Dell злетіли майже на 40% на тлі високо попиту на ШІ-сервери

Акції Dell злетіли майже на 40% на тлі високо попиту на ШІ-сервери

Акції американської корпорації Dell Technologies підскочили майже на 40% на добіржових торгах. Причиною став надзвичайно високий попит на серверне обладнання для штучного інтелекту, що працює на базі передових мікросхем від Nvidia.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Якщо така динаміка збережеться під час основної торгової сесії, ринкова капіталізація Dell збільшиться одразу на 81 мільярд доларів, а вартість однієї акції сягне позначки у $442,70. Загалом від початку року капіталізація компанії зросла більш ніж удвічі, суттєво випередивши індекс широкого ринку S&P 500, який за цей же період додав лише 10,5%.

Квартальний рекорд та оновлені прогнози на мільярди

Фантастичні результати виробника заліза відображають масштабне зміщення глобальних витрат на ШІ із програмного забезпечення безпосередньо на апаратну інфраструктуру.

Головні показники Dell:

  • Стрибок виторгу: у першому фінансовому кварталі загальний виторг Dell злетів на рекордні 88% — до 43,84 мільярда доларів, розгромивши середні очікування аналітиків Волл-стріт ($35,43 млрд).
  • Головні клієнти: компанія отримала колосальний фінансовий зиск від масштабного будівництва дата-центрів такими гігантами, як Alphabet (Google) та Amazon. Стабілізувати прибутки також допомогли гнучке управління ланцюжками поставок та підвищення відпускних цін.
  • Підвищення річних орієнтирів: на тлі буму замовлень керівництво Dell радикально переглянуло річний прогноз виторгу — його підняли до $165–$169 мільярдів (попередній очікуваний план становив $138–$142 млрд).
  • Суперкомп'ютери на мільярди: у компанії очікують, що чистий виторг суто від продажів ШІ-серверів у 2027 фінансовому році сягне близько 60 мільярдів доларів замість раніше прогнозованих 50 мільярдів.

Аналітики інвестиційного банку Morgan Stanley назвали цей звіт одним із найвражаючиших в історії сектору комп'ютерного обладнання, особливо враховуючи загальний дефіцит напівпровідникових компонентів у світі. Успіх Dell підштовхнув угору й папери інших виробників серверного заліза: акції Super Micro Computer додали 10,7%, а Hewlett Packard Enterprise — 23,5%.

Нагадаємо, акції Lenovo зросли до найвищого рівня за 27 років завдяки попиту на сервери зі штучним інтелектом. Капіталізація китайського технологічного гіганта за травень продемонструвала аномальне зростання на 105%, зафіксувавши найбільший одноденний сплеск вартості цінних паперів з 1999 року на тлі аналогічного дефіциту та ажіотажу навколо серверних потужностей для ШІ в азійському регіоні.

Максим Кольц