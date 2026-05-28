HP випередила прогнози прибутку завдяки продажам комп'ютерів із ШІ

Американська технологічна компанія HP звітувала про фінансові результати другого кварталу, які перевершили очікування аналітиків. Стрімкому зростанню доходів посприяв високий попит на персональні комп'ютери, оптимізовані для роботи зі штучним інтелектом, а також масовий перехід корпоративних клієнтів на операційну систему Windows 11.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

За підсумками кварталу, який завершився 30 квітня, виторг HP зріс на 9% порівняно з минулим роком і склав 14,41 мільярда доларів, тоді як аналітики прогнозували 14,07 мільярда. Скоригований прибуток на одну акцію зафіксували на рівні 86 центів, що суттєво вище за очікувані 71 цент. Після публікації цих даних акції компанії на продовженій торговій сесії підскочили на 15%.

Драйвери ринку та криза напівпровідників

Головним чинником успіху став стрімкий розвиток нового сегмента пристроїв. Поставки комп'ютерів із підтримкою штучного інтелекту у другому кварталі сформували вже 44% від загального обсягу відвантажень компанії, хоча ще в попередньому кварталі цей показник становив 35%. У компанії прогнозують, що вже наступного фінансового року частка таких пристроїв сягне 60–70%, а до 2028 фінансового року перевищить 70%.

Як компанія протидіє глобальним викликам:

Брак мікросхем: HP, разом із конкурентами Dell та Lenovo, змушена працювати в умовах гострого дефіциту чіпів пам'яті. Будівництво великих дата-центрів для ШІ поглинає основні потужності виробників напівпровідників, що провокує подорожчання комп'ютерних компонентів.

Оновлення ПЗ: додатковим стимулом для продажів преміальних пристроїв із високою маржою стало завершення підтримки Windows 10 корпорацією Microsoft у жовтні минулого року, що змусило бізнес оновлювати комп'ютерний парк.

Керування витратами: фінансовий директор HP Карен Паркхілл зазначила, що компанія вживає цілеспрямованих заходів для зниження витрат на закупівлю пам'яті. Для цього змінюють конфігурацію продуктів, шукають дешевші альтернативні компоненти та коригують роздрібні ціни.

Попри антикризові заходи, у HP очікують, що через високу вартість чіпів операційна маржа досягне свого найнижчого значення у четвертому кварталі поточного року, після чого почнеться поступове відновлення у 2027 фінансовом році. З огляду на це компанія скоригувала річний прогноз прибутку на акцію до $2,90–$3,10.

