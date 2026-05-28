- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Україна хоче отримати ліцензію від США на виробництво ракет для Patriot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує додаткових антибалістичних ракет для систем Patriot та просить США або збільшити постачання, або надати ліцензію на виробництво таких ракет в Україні.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".
Про потребу у виробництві ракет PAC-3 в Україні
"Що стосується антибалістики – поки що, ви знаєте, окрім Patriot, інших інструментів у нас немає. У нас є домовленості також з Францією щодо SAMP-T, але це майбутнє наше. Сьогодні ми говоримо про Patriot, виробляє їх тільки Америка. Також у нас є домовленості з Німеччиною. Але нам треба жити зараз", - наголосив президент.
Президент підкреслив, що ракети до Patriot виробляються лише у США, а Україна потребує значно більшої кількості антибалістичних засобів для захисту міст та критичної інфраструктури.
Зеленський повідомив, що питання отримання ліцензії на виробництво ракет PAC-3 в Україні він порушував ще під час перемовин з попереднім президентом США Джозефом Байденом, а згодом продовжив обговорення з Дональдом Трампом.
"Я дуже хотів, щоб українські виробництва отримали ліцензії на виробництво PAC-3 - ракет до Patriot. Як ми бачимо зараз на Близькому Сході, такі системи потрібні всім", - наголосив президент.
Він додав, що Україна поки не отримала відповідної ліцензії, однак розраховує на підтримку американської сторони. За словами Зеленського, питання потребує швидких рішень, адже Росія продовжує масовані удари, а попереду зимовий період.
Президент також підкреслив, що Україна готова не лише забезпечувати власну безпеку, а й у перспективі допомагати партнерам у виробництві необхідних оборонних компонентів.
Нагадаємо, українська оборонна компанія FirePoint, що виробляє ракети "Фламінго", розпочала переговори з європейськими партнерами щодо створення нової системи протиповітряної оборони, яка стане альтернативою Patriot за $1 млн.