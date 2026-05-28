Украина хочет получить лицензию от США на производство ракет для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в дополнительных антибалистических ракетах для систем Patriot и просит США либо увеличить поставки, либо предоставить лицензию на производство таких ракет в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

О потребности в производстве ракет PAC-3 в Украине

"Что касается антибаллистики – пока, вы знаете, кроме Patriot, других инструментов у нас нет. У нас есть договоренности также с Францией по SAMP-T, но это будущее наше. Сегодня мы говорим о Patriot, производит их только Америка. Также у нас есть договоренности с Германией. Но нам нужно жить сейчас", - подчеркнул президент.

Президент подчеркнул, что ракеты Patriot производятся только в США, а Украина требует значительно большего количества антибалистических средств для защиты городов и критической инфраструктуры.

Зеленский сообщил, что вопрос получения лицензии на производство ракет PAC-3 в Украине он поднимал еще во время переговоров с предыдущим президентом США Джозефом Байденом, а затем продолжил обсуждение с Дональдом Трампом.

"Я очень хотел, чтобы украинские производства получили лицензии на производство PAC-3 – ракет к Patriot. Как мы видим сейчас на Ближнем Востоке, такие системы нужны всем", – подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина пока не получила соответствующую лицензию, однако рассчитывает на поддержку американской стороны. По словам Зеленского, вопрос нуждается в скорых решениях, ведь Россия продолжает массированные удары, а впереди зимний период.

Президент также подчеркнул, что Украина готова не только обеспечивать свою безопасность, но и в перспективе помогать партнерам в производстве необходимых оборонных компонентов.

Напомним, украинская оборонная компания FirePoint, производящая ракеты "Фламинго", начала переговоры с европейскими партнерами по созданию новой системы противовоздушной обороны, которая станет альтернативой Patriot за $1 млн.