Ветераны с нарушениями зрения получат до 95 тысяч грн на адаптированную технику: что решило правительство

Правительство запускает новую помощь для ветеранов с инвалидностью
Правительство запускает новую помощь для ветеранов с инвалидностью

Кабинет министров принял пакет решений по поддержке людей с инвалидностью, развитию безбарьерной среды и трудоустройству. В частности, ветераны и частично или полностью потерявшие зрение ветеранки смогут получить до 95 тыс. грн на приобретение адаптированной бытовой техники.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Помощь будут оказывать в сотрудничестве с Обществом Украинского Красного Креста. Средства можно использовать на приобретение специально адаптированной техники из утвержденного перечня, в который входят 26 видов бытовых приборов. Отдельно предусмотрено до 2 тыс. грн. компенсации банковских услуг. Выплата не будет влиять на получение других видов государственной помощи.

Также правительство обновило систему мониторинга безбарьерности в общинах. Теперь будут оцениваться не только государственные учреждения или транспортная инфраструктура, но и жилые дома, магазины, аптеки, банки, гостиницы, заведения питания и другие объекты повседневного пользования.

В Кабмине ожидают, что это позволит более комплексно оценивать реальный уровень доступности городской среды и быстрее выявлять проблемные объекты.

Кроме того, правительство утвердило новые правила поддержки трудоустройства людей с инвалидностью. Для работодателей будут введены четкие механизмы контроля и возможность получать льготы за создание специальных рабочих мест.

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2026 года. Правительство объясняет отсрочку необходимостью дать бизнесу время на адаптацию.

Кроме того, правительство упростило получение статуса ветеранского бизнеса и расширило возможности трудоустройства ветеранов. Подать заявку можно будет онлайн через портал Действие, а все решения будут автоматически фиксироваться в реестре.

Татьяна Гойденко